ALCALÁ DE HENARES
Finalizadas las obras en el Puente de Zulema: más de dos metros de ancho de acera que mejorarán la seguridad vial y peatonal
Recientemente fue visitado por la alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, y ha tenido una inversión de 850.000 euros
Los alcalaínos ya disfrutan del renovado puente de Zulema sobre la M-300, una infraestructura clave para la ciudad que acaba de culminar sus trabajos de renovación y ampliación tras una inversión de 850.000 euros. La actuación ha sido financiada por la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras. Y recientemente ha sido visitado por la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet.
Piquet subrayó que esta obra da respuesta a “una reivindicación histórica de los vecinos” y que su principal objetivo ha sido mejorar la seguridad vial y peatonal en un punto estratégico de conexión entre la ciudad, el parque natural de Los Cerros y el Cementerio Jardín. “En apenas dos años hemos conseguido desbloquear una demanda largamente esperada, especialmente por ciclistas y peatones, que hasta ahora se veían obligados a circular por una acera estrecha e insegura”, señaló la alcaldesa.
Una pasarela de más de dos metros de ancho para mayor seguridad de los peatones
La intervención ha permitido la creación de una nueva pasarela de más de dos metros de ancho, adosada al puente en su lado este, que facilitará el paso seguro a los más de 125.000 usuarios anuales que utilizan esta vía, tanto a pie como en bicicleta. Además, el ayuntamiento ya trabaja en un proyecto complementario para mejorar los caminos de acceso previos y posteriores al puente.
Las obras se han ejecutado respetando la estética original de la estructura, incorporando al mismo tiempo elementos de protección más robustos y modernos, pensados para aumentar su durabilidad frente a posibles afecciones futuras. Con esta actuación, el consistorio busca no solo mejorar la experiencia de los usuarios actuales, sino también preservar el patrimonio viario y reforzar una movilidad más segura y sostenible en Alcalá de Henares.
Una demanda histórica de los vecinos de la ciudad
Estos trabajos responden a la demanda de los vecinos de Alcalá de Henares, que han tenido como objetivo una mejora en la seguridad vial y peatonal de este puente que conecta la ciudad complutense con el parque de Los Cerros. Desde el 3 de julio permaneció cerrado el paso por las aceras del puente, y ahora los vecinos disfrutan de un puente y unos accesos más seguros.
