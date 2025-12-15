El Belén Viviente de Alcalá celebra su sexta edición con 80 actores voluntarios y más de 5.000 espectadores

El Belén Viviente del Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares celebró el fin de semana pasado su sexta edición. El evento ha vuelto a ser un éxito absoluto, siendo este el año con el mayor número de espectadores participantes. Fueron más de 5.000 asistentes los que han pasado por las diferentes escenas hasta llegar al Portal del Belén, en el que se refleja la presencia de Cristo.

Todos los personajes eran voluntarios que durante dos o tres meses han preparado la representación y que han tenido la ayuda y el apoyo de más allegados para conseguir que las escenas representadas fueran un éxito.

Importantes novedades en esta edición del Belén Viviente de Alcalá

Tanto el sábado como el domingo, esta experiencia del Belén Viviente de Alcalá atrajo a miles de personas que pasaron por el Palacio Arzobispal no sólo para ver representado el nacimiento de Jesús, sino para participar en él e interactuar con los voluntarios.

Belén Viviente Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Lejos de ser una simple escenificación, el Belén Viviente está diseñado como un recorrido experiencial que transporta a sus visitantes al corazón de Belén hace más de 2.000 años. A través de su escenografía sencilla, sobria y cuidada con gran cariño se recrean las diversas escenas que rodean el nacimiento de Jesús.

Realizado por la Escuela Diocesana de Evangelización, el Belén Viviente de este año ha tenido importantes novedades con respecto a ediciones anteriores. Para empezar, los asistentes fueron recibidos en la plaza del Palacio con villancicos interpretados por las Siervas del Hogar de la Madre, mientras hacían cola para entrar en grupos y hacer el recorrido por las diversas escenas.

Un recorrido muy característico en Alcalá

El recorrido en el Belén Viviente de Alcalá de Henares se iniciaba en el salón de actos del Palacio Arzobispal donde contemplaban un cortometraje que les introdujo en la experiencia de vivir el misterio de la Navidad con el nacimiento de Jesús en un humilde pesebre. El recorrido continuaba por el patio de armas donde se iban sucediendo las escenas representadas.

Belén Viviente Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Una vez concluido el recorrido, los asistentes podían realizar peticiones por escrito que fueron leídas las religiosas de los conventos de clausura quienes rezaron por estas intenciones. Además, dos sacerdotes atendían el sacramento de la confesión y los fieles podían salir del recinto, no sin antes endulzarse con los buñuelos de Belén.

El objetivo principal era que cada persona, ya sea niño, joven o adulto, tuviera una verdadera experiencia de inmersión que le permitiera sentirse parte de la historia de la venida de Jesús al mundo. Por eso mismo el punto culminante del recorrido es el encuentro con el niño Jesús en el portalillo.