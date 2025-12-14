El sorprendente y solidario secreto de las figuras del roscón de Reyes de la pastelería más antigua de Alcalá

Una parte fundamental de la Navidad son los dulces que llenan nuestras mesas durante estas semanas. Sin duda, el que se corona como el superventas es el Roscón de Reyes y en Alcalá de Henares puedes encontrar uno de los más especiales del año.

Gracias a un proyecto de la Fundación Astier Centro San José, los roscones que se venden este año en la Pastelería Salinas tendrán sus figuras hechas por mujeres con discapacidad intelectual. Además, estarán hechas con botellas de plástico, para reciclarlas.

Así son los Roscones de Reyes de la ilusión de Alcalá de Henares

El Roscón de Reyes en Alcalá de Henares llevará en su interior unas figuras muy especiales, hechas con plástico reciclado. Todo el proceso para llegar a estas imagines lo realizan las 149 mujeres extraordinarias que forman la Fundación Astier, demostrando que la discapacidad intelectual no limita la capacidad de crear y transformar.

Con esta iniciativa, se va a dar una segunda vida al plástico, además de reducir los residuos en el entorno de Alcalá, uniendo la tradición con la conciencia ambiental.

Así son las figuras hechas por las mujeres de la Fundación Astier en Alcalá / Fundación Astier

Las botellas de plástico que recojan las mujeres de la asociación se van a transformar en ecofilamentos. Después de un diseño previo, se imprimen en 3D figuras como Reyes Magos, vírgenes o niños Jesús, que se colocarán en los Roscones de Reyes de la Pastelería Salinas.

Este proyecto de Roscón de Reyes trae muchos beneficios y en diferentes ámbitos de la sociedad. Tiene un impacto real en la sociedad al contribuir con la inclusión activa de estas mujeres en ella, además de proponer igualdad de oportunidades. La iniciativa contribuye a la economía circular al dar una segunda vida a las botellas que se recogen, mientras se reducen los residuos de la calle.

No menos importante es que ayuda a que estas mujeres se llenen del espíritu navideño. Participar en este proceso de principio a fin, les ayuda a vivir estas fiestas con una gran ilusión, fomentando una bonita tradición. El roscón de este año corona a todos.

El trabajo de la Fundación Astier en Alcalá de Henares

La Fundación Astier de Alcalá de Henares es una organización sin ánimo de lucro, de cultura humanocristiana y mercedaria, que acoge, cuida y acompaña a 149 mujeres adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, como Centro Residencial.

La Fundación Astier lleva años cuidando de mujeres con discapacidad intelectual en Alcalá de Henares / Fundación Astier

Su objetivo es ofrecer una vida digna, plena y autónoma a estas mujeres adultas, con el mayor nivel de humanización posible, respetando y acompañándoles en su vida.

En el camino para conseguirlo cuentan con el apoyo de la Pastelería Salinas, que presta su dulce más vendido del año para esta iniciativa. "No hay competición", así describe Carlos Valverde, dueño del negocio, el impacto de las ventas de los Roscones de Reyes en la época navideña.

Serán unas 3.000 unidades, aproximadamente, las que se compren este año en la pastelería. En el caso de su local, se venden de medio o de un kilo, con opciones de sabores de nata, crema pastelera, trufa o sin relleno.