¿Sabes que hay un día en Navidad que es el de más infartos en todo el año?

En diciembre, el riesgo de infartos y otros problemas cardiovasculares aumenta de manera significativa, alcanzando su pico el día de Navidad y los días posteriores. La Fundación Española del Corazón (FEC) alerta de la importancia de cuidar el corazón en invierno, ya que factores como el estrés, la nostalgia y la desconcordia familiar, junto con un menor control de hábitos saludables, incrementan los eventos cardiacos, especialmente en personas con riesgo previo.

Según el estudio The Holidays as a Risk Factor for Death, de la Universidad de Duke (EE. UU.), las muertes por fallo cardiaco se elevan un 8% respecto a noviembre, que ya es el segundo mes de mayor riesgo. El día de Navidad, 25 de diciembre, concentra el mayor número de fallecimientos por esta causa, seguido del 26 de diciembre y del 1 de enero.

La FEC explica que este incremento se debe principalmente a un menor control de factores de riesgo cardiovascular. Además, la emotividad, la nostalgia y el estrés propios de las celebraciones navideñas, junto con la típica tensión familiar, son factores externos que afectan la salud del corazón durante estas fechas.

“Estos elementos no determinan por sí solos el desarrollo de una enfermedad cardiovascular, pero pueden ser más perjudiciales si ya existen problemas cardiacos o un alto riesgo de padecerlos”, señala el doctor Juan Manuel Escudier, cardiólogo del Hospital Universitario de Puerta de Hierro y miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

400 infartos al año en Alcalá de Henares

Como nos explica el doctor Alberto García Lledó, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, en este centro sanitario se atienden, de media, entre 350 y 400 ataques cardíacos al año. Esto quiere decir que prácticamente todos los días se produce un infarto en esta ciudad. Se puede reducir el riesgo de cualquier evento cardíaco con ejercicio físico y una dieta saludable.

Son las dos recomendaciones que han demostrado mejor efecto preventivo. "Como mínimo, dedicar dos horas y media semanales a un ejercicio físico moderado, que nos fatigue un poco, que cueste. Andar a paso tranquilo no ayudará, es necesario un paso rápido que exija esfuerzo", explica el cardiólogo a este diario.

Y en cuanto a la comida, hay que comer cuanta más fruta, verdura, legumbres y pescados mejor. Está demostrado que usar aceite de oliva y comer frutos secos reduce las muertes por infarto.

También es fundamental controlar el peso, y tener horas de sueño suficientes y ordenadas. "Cada vez es más evidente que dormir poco y de forma desordenada aumenta el riesgo de infarto", resalta el especialista.