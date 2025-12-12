El 'Spider-Man de Espartales': así es el ladrón que escala fachadas y atemoriza a los vecinos de Alcalá

Un nuevo suceso impactante atemoriza a los vecinos de Alcalá de Henares, después del hombre herido por arma blanca de los últimos días. Una mañana tranquila, un ladrón accedió a una vivienda escalando por la fachada, mientras se encontraban dentro sus dueños.

Esta escena de película ocurrió en el barrio de Espartales, concretamente en la calle Miguel Hernández. La asociación vecinal Espartales Unidos ha mostrado su preocupación por lo que consideran un "aumento de la falta de seguridad" en sus calles y esperando que el ayuntamiento de la ciudad actúe en consecuencia.

Así actuó el 'Spider-Man de Espartales': un ladrón que escala por la fachada en Alcalá

La asociación vecinal Espartales Unidos compartió en sus redes sociales los detalles de este suceso sorprendente. El robo sucedió mientras los propietarios estaban dentro del domicilio. Se trata de un segundo piso.

El ladrón trepó por la fachada utilizando las tuberías del gas y así pudo acceder al segundo piso a través de la ventana del salón. Salió victorioso de este atrevido camino, porque consiguió robar un ordenador portátil y salir tranquilo por la puerta principal de la vivienda, con una huida mucho menos arriesgada.

El barrio de Espartales es una zona residencial para muchos vecinos de Alcalá / Ayuntamiento Alcalá de Henares

La Policía Nacional confirmó a La CRónica de Alcalá que este suceso ocurrió y que fue un robo con fuerza. También añaden que los agentes se desplazaron al lugar de los hechos para comprobar lo que faltaba en el domicilio y ahora lo están investigando.

Desde Espartales Unidos han explicado que comparten esta información: "para que los vecinos y vecinas extremen las precauciones, aseguren bien ventanas y accesos y avisen a la policía ante cualquier comportamiento sospechoso".

La preocupación de los vecinos de Espartales Unidos

El suceso del ladrón que escala fachadas llega después de que la asociación de vecinos Espartales Unidos recogiera casi 800 firmas pidiendo más medidas de seguridad para su barrio. En su perfil de la red social Facebook comparten: "Hemos registrado oficialmente las 796 firmas vecinales recogidas para solicitar que el consistorio se persone como parte perjudicada en las causas judiciales relacionadas con la oleada de robos en viviendas y propiedades".

Según los miembros de esta asociación, la iniciativa de recoger firmas se debe a que: "hay preocupación compartida por nuestras vecinas y vecinos, y del deseo de que se refuerce la seguridad y la protección en nuestro barrio".