Qué hacer este fin de semana en Alcalá de Henares: conciertos, chocolatadas, mercadillos y talleres

La ciudad de Alcalá de Henares continúa inmersa en la programación navideña compuesta por multitud de propuestas como el II Festival Santa Lucía Folk y sus hogueras, la actuación de Miguel Lago en el TSC, el VII Cross Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial o las chocolatadas, conciertos, mercadillos o talleres en los distintos distritos, que completan la extensa agenda cultural.

II Edición Santa Lucía Folk

La programación del Santa Lucía Folk arranca este viernes con la conferencia "Los Pliegos de Cordel" a cargo de Hermenegildo Martínez Herrero. La inauguración del festival tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de los Lizana. La entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Hoguera de Santa Lucía / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El sábado tendrá lugar un Pasacalles de Gigantes y Cabezudos, acompañados por dulzaneiros de la Escuela de la Diputación Provincial de Guadalajara, una conferencia sobre los 500 años de los Gigantes en Alcalá a cargo del cronista oficial de Alcalá, Vicente Sánchez Moltó. También se celebrará un concierto infantil y por la tarde, a las 19 horas, se encenderá la tradicional hoguera de Santa Lucía.

Mientras, el domingo se organizará un taller de bailes tradicionales complutenses, impartido por Marta González en la Casita del O'Donnell, conciertos en la Plaza de Cervantes y cuentacuentos.

Conciertos, teatros y humorista

Mientras, el Teatro Salón de Cervantes acoge este fin de semana la actuación del humorista Miguel Lago (viernes 12, a las 20 horas), los conciertos de la Banda Sinfónica Complutense (sábado 13, a las 20 horas), y de la Orquesta Ciudad de Alcalá (domingo 14, a las 18 horas).

Además, este viernes a las 18 horas las bibliotecas municipales María Moliner y Cardenal Cisneros acogen los cuentacuentos 'Nanando', a cargo de Esmeralda Gurumeta, y 'Mi camino de baldosas amarillas', a cargo de Cuenteatro Odisea Cervantina.

Teato Salón de Cervantes / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Por otra parte, el auditorio Paco de Lucía acoge este sábado (19 horas) la representación teatral 'Lo invisible' a cargo del Teatro Independiente Alcalaíno, y el domingo (19 horas) comienzan los conciertos de música coral en Navidad con la actuación de la Schola Cantorum de Alcalá en la Iglesia del convento de San Juan de la Penitencia.

También el domingo comienza la programación de teatro familiar en Gilitos para estas Navidades con el espectáculo 'Préstamo tu Navidad', a cargo de la compañía Espiral Mágica.

VII Cross Nacional Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial

El domingo, 14 de diciembre, se inicia con una propuesta deportiva, el VII Cross Nacional Aniversario Alcalá Patrimonio Mundial en el Recinto de la Huerta del Palacio Arzobispal. Además, dentro de la programación elaborada con motivo del XXVII Aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO, este viernes tendrá lugar la actividad 'De cañas con los romanos' en el restaurante Antológico.

Visitas a los grandes belenes de Alcalá

Por supuesto, otra actividad que realizar este fin de semana es la de visitar los Belenes de la Asociación Complutense de Belenistas. Por un lado, el Gran Belén Monumental de la Gal, un impresionante montaje de 250 metros cuadrados, en el que destaca una nueva reconstrucción de la ciudad de Belén y la incorporación de una cabalgata de los Reyes Magos, realizada con gran detalle.

Gran Belén Tradicional / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Por otro, el Gran Belén Tradicional, que este año se ha instalado en la sala José Hernández del Antiguo Hospital de Santa María la Rica. Junto a él se presentará una exposición con motivo del 30º aniversario de la Asociación, con una retrospectiva de su trayectoria y una mirada a los próximos años.

Además, se inaugura por primera vez un Belén napolitano totalmente artesanal, creado por los propios socios de la Asociación: figuras, vestuario y escenografía incluidos.

Programación por distritos

Las Juntas Municipales de Distrito también arrancan este fin de semana su programación navideña, salvo la del Distrito II, que arrancará el próximo 20 de diciembre.

Distrito I

En el primer distrito, la Quinta de Cervantes acogerá este fin de semana una gala poética, entregas de premios, un mercadillo artesano, villancicos, reparto de roscón con chocolate y mucho baile con diferentes escuelas de danza de la ciudad.

PROGRAMACION DISTRITO I / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

También ha programado actuaciones a cargo de Coros y Danza la Nacencia en el convento de las Claristas de San Diego (sábado, 12 horas), y el Coro Polifónico del Colegio Alborada en el convento de las Dominicas de Santa Catalina de Siena.

Además, se ha organizado el taller 'Bailando entre duendes' para niños de entre 4 y 14 años, o el taller inmersivo 'Y levantadas las mesas', a cargo de la asociación de danza histórica Esquivel. Por último, la Plaza de Cervantes acogerá el concierto de agrupaciones de alumnado de viento metal con sus profesores del Conservatorio Profesional de Música de Alcalá.

Distrito III

Por su parte, en el distrito III se celebrarán actividades en el parque del Chorrillo y el Paseo de los Pinos, en el barrio de El Olivar, y también en La Garena, con actividades como chocolatadas, recitales de villancicos y talleres. Además, los más pequeños podrán entregar sus cartas a los emisarios reales.

PROGRAMACION DISTRITO III / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Distrito IV y V

Mientras, el distrito IV celebrará conciertos de Navidad, espectáculos de danza y teatro. Por último, la Junta Municipal del Distrito V organiza este viernes en el Auditorio Municipal Paco de Lucía tanto el Certamen de Coros Escolares del distrito como la entrega de premios del concurso de tarjetas navideñas.

El sábado 13 el Patio de Santo Tomás de Villanueva servirá de escenario para el certamen de villancicos que contará con la participación de las Casas Regionales de Castilla y León, Aragón y Extremadura y del Grupo Corson Flamenco.

Otras actividades

Durante este fin de semana también continuarán los conciertos de navidad en la Escalera Monumental de las Escolapias. Además, la parroquia de San Marcos acogerá el sábado (20:30 horas) el concierto de Villancicos a cargo de la Coral de Villar del Olmo.

Ya el domingo, a las 18:15 horas, tendrá lugar el pasacalles 'El Viaje de los Reyes Magos', desde Cuatro Caños hasta la Plaza del Palacio, y la posterior actuación del Grupo de Teatro la Jara junto a C&D la Nacencia. Mientras, a las 19 horas, tendrá lugar el concierto a cargo de la Agrupación de Pulso y Púa de Santorcaz en las Bernardas.

El fin de semana finalizará con el concierto del reconocido tenor italiano Alessandro Bassi en la Escalera Monumental de las Escolapias a las 19:30 horas, tras el éxito de su actuación en la ciudad cervantina el pasado 4 de octubre.