Los peligrosos dientes de sable enseñan sus secretos en Alcalá de Henares

Fueron los reyes de la selva prehistórica. Los félidos "dientes de sable", que llegaron a convivir con nuestros antepasados homininos, se extinguieron hace poco más de 10.000 años a finales del Pleistoceno. De ellos nos quedan sus fósiles, los cuales nos permiten conocer cómo eran, cómo se movían y cómo sus enormes colmillos curvados les convirtieron en uno de los depredadores más temidos del Paleolítico. Todo esto lo da a conocer la nueva exposición que ha aterrizado en Alcalá de Henares esta semana.

El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid (MARPA) exhibirá hasta el 25 de octubre de 2026 una muestra gratuita acerca del comportamiento de estos animales, sus diferentes especies y la evolución de su rasgo único: sus colmillos.

Desde las primeras especies del Mioceno (hace aproximadamente 23 millones de años) hasta los célebres Smilodon del Pleistoceno americano (12000 a. C. - 10000 a. C.), la exposición recorre su historia evolutiva, mostrando cómo estos félidos desarrollaron estrategias similares para cazar y sobrevivir. La muestra también compara su anatomía y comportamiento con los grandes felinos actuales, como el león o el tigre, para comprender qué los hizo tan únicos y por qué aquellos colmillos gigantes eran su mejor arma y también su punto débil.

La exposición "dientes de sable" permanecerá expuesta en el MARPA hasta EL 25 DE OCTUBRE DE 2026 / Museo Arqueológico y Paleontológico

La Comunidad de Madrid, un punto clave en el estudio de los dientes de sable

Los llamados popularmente tigres de sable no fueron un único animal, sino una familia diversa de depredadores que habitaron distintos continentes durante millones de años. Entre esos lugares, en el municipio madrileño de Torrejón de Velasco —a unos 45 kilómetros de la ciudad complutense— se encuentra el yacimiento del Cerro de los Batallones, uno de los conjuntos paleontológicos más importantes del mundo para estudiar los dientes de sable.

Allí se han descubierto centenares de fósiles muy bien conservados, que han permitido conocer las fases tempranas de la evolución de estos depredadores. Entre los fósiles y especies halladas, destacan el Machairodus, del tamaño de un tigre y el Paramachairodus, de la talla de un leopardo.

La "joya" de la exposición: la réplica de una las últimas especies de dientes de sable

El MARPA reúne en esta exposición fósiles originales de algunas de las especies más representativas de dientes de sable gracias a préstamos del Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, el Museo de Burgos, el Museo Arqueológico o el Museo de la Evolución Humana, entre otros. Junto a estos materiales originales, el recorrido se completa con réplicas de cráneos y esqueletos completos procedentes de yacimientos europeos y norteamericanos, como Haile 21 A o Rancho La Brea, ambos en Estados Unidos, considerados enclaves clave para el estudio de estos depredadores prehistóricos.

Reconstruccion del esqueleto y cuerpo del Smilodon / Museo Arqueológico y Paleontológico

Además, se presenta la réplica de un hallazgo excepcional: el descubrimiento en el permafrost siberiano de un cachorro de Homotherium —una de las últimas especies de dientes de sable— congelado y sorprendentemente bien conservado. Este ejemplar abre una ventana única para conocer detalles de su anatomía y su biología.

En paralelo y con motivo de la exposición, el MARPA ha editado dos publicaciones para completar el estudio y dar a conocer todo lo que se conoce acerca de los "dientes de sable": un libro de estudios sobre los félidos dientes de sable, con aportaciones de los mayores expertos nacionales e internacionales sobre la materia, y un catálogo que recoge las piezas y textos contenidos en la exposición.

Con todo ello, esta exposición de visita libre, sin necesidad de reserva previa, ofrece recorridos guiados gratuitos los sábados, domingos y festivos. Los sábados ofrece cuatro pases a as 12:00, 13:15, 16:15 y 17:15 horas; y los domingos y festivos dos pases: a las 12:00 y 13:15. Cada visita tiene una duración aproximada de 50 minutos.