El rector emérito Fernando Galván recibe el título como 'Hijo Adoptivo de Alcalá de Henares' de manos de la alcaldesa

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares acogió el día de ayer un pleno extraordinario en el que se hizo oficial el nombramiento de Fernando Galván Rueda, Catedrático de Filología Inglesa y rector emérito de la Universidad de Alcalá, como Hijo Adoptivo de la ciudad.

Esta distinción fue aprobada por unanimidad en el pleno ordinario del pasado mes de octubre, tras la propuesta presentada por la Sociedad de Condueños de los Edificios que fueron Universidad.

La alcaldesa, Judith Piquet, en representación de la Corporación Municipal, ha hecho entrega de esta distinción al profesor "en reconocimiento a su dedicación y empeño por estrechar los lazos de la Universidad con la ciudad y sus principales instituciones, por abrir los edificios y servicios universitarios a toda la ciudadanía y por hacer brillar con proyectos de rehabilitación y acciones culturales nuestra Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Reconocida la gratitud de toda la ciudad

Judith Piquet también aprovechó para felicitar al que fuera rector de la UAH entre 2010 y 2018 por este nombramiento "en el que está recogido la gratitud del Ayuntamiento y de toda Alcalá a su labor y compromiso, que van más allá de una brillante carrera académica y de una magnífica gestión universitaria".

"Han sido su voluntad, empeño y convicción por unir todavía más a la Universidad con la Ciudad, reforzando los vínculos institucionales, cultivando las relaciones con entidades y asociaciones y fomentando el acercamiento a los ciudadanos, lo que le han convertido en un alcalaíno ejemplar e insigne", añadió la alcaldesa.

Judith Piquet, alcaldesa, en el acto del día de ayer / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Asimismo, la regidora puso el acento en el hecho de que Galván fijase su residencia en Alcalá. "Por eso para todos los alcalaínos es un gran honor contar con un vecino que ha dedicado buena parte de su vida y lo mejor de su obra, de su sabiduría y de su talento a engrandecer aún más Alcalá de Henares desde los puestos y las ocupaciones que ha tenido en nuestra querida Cisneriana".

Nombramientos nacionales e internacionales

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Galván se afincó en Alcalá de Henares en 1994, cuando ganó por oposición la primera Cátedra de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá. A través de ella, no solo ha formado como docente a varias promociones de filólogos, sino que ha llevado a cabo una incansable labor como investigador y traductor que le ha valido reconocimientos nacionales e internacionales.

Cuenta, así, con 8 doctorados Honoris Causa y el nombramiento como profesor honorario en universidades de Europa y América. Asimismo, ha recibido distinciones importantes de prestigiosas universidades de todo el mundo, como Harvard y Oxford.

Fuera del ámbito académico, entre otros reconocimientos, la reina Isabel II de Inglaterra le concedió el título de Oficial Honorario del Imperio Británico en 2017, un honor concedido tan solo a una escogida decena de españoles.

Una vida ligada a Alcalá

Galván ha destacado especialmente en el ámbito de la gestión universitaria. Su afán principal ha sido potenciar los lazos históricos que unen a la Universidad con la ciudad, reforzando los vínculos institucionales con el Ayuntamiento y el Obispado y fomentando las relaciones de colaboración con las entidades culturales y sociales alcalaínas.

Fernando Galván en el acto de su nombramiento como Hijo Adoptivo / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Así, primero como vicerrector entre 2002 y 2008, luego como rector a partir de 2010 y como rector emérito desde 2023, ha defendido una política universitaria claramente destinada a la recuperación, conservación y divulgación del patrimonio histórico-artístico y cultural de Alcalá de Henares.

Un gran esfuerzo en mejorar el ámbito universitario

Especialmente destacadas han sido, bajo su rectorado, las actuaciones de rehabilitación de espacios monumentales tan importantes como el patio de Santo Tomás de Villanueva, la Capilla de San Ildefonso o la fachada de la Cisneriana.

Esta última intervención ha sido ampliamente reconocida y premiada internacionalmente, además de ser compartida con todos los vecinos de Alcalá, gracias a las visitas guiadas que se hicieron durante su rehabilitación, muy celebradas por la ciudadanía.

Fachada de la Universidad de Alcalá / Universidad de Alcalá

Destacadas también han sido sus actuaciones destinadas a favorecer y hacer más presente la vida universitaria en el Centro Histórico con la apertura de grandes equipamientos como el CRAI, el Museo de Arte Iberoamericano y la Residencia Universitaria Lope de Vega en los antiguos Cuarteles del Príncipe y Lepanto.

Además, abrió a todo el público exposiciones, cursos y conferencias organizados por diferentes departamentos de la Universidad, ganando así visibilidad.

A todo ello hay que sumar su afán por impulsar las publicaciones conjuntas con el Ayuntamiento o por realzar conmemoraciones de gran importancia para nuestra ciudad, como el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, el quinto centenario de la publicación de la Biblia Complutense o el quinto centenario de la muerte de Cisneros.