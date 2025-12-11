RUAH
Esto es lo que está haciendo la Universidad de Alcalá para que todos los estudiantes sean escuchados
La Radio Universitaria de Alcalá (RUAH) se renueva con el objetivo de crear comunidad y dar voz a los estudiantes, ofreciendo una programación diversa que incluye programas clásicos y pódcast
En plena era digital, con redes sociales, streaming y comunicación instantánea, la radio parece un medio del pasado. Sin embargo, las radios universitarias siguen teniendo un papel único: crear comunidad y darle voz a quienes normalmente no la tienen. Eso es lo que hace la Radio Universitaria de la Universidad de Alcalá (RUAH). Se trata de un proyecto nacido en 2008 para que los estudiantes pudieran expresar sus inquietudes y compartir sus intereses. Con el tiempo, su función se ha ampliado para convertirse en un espacio abierto a toda la comunidad universitaria.
Al frente de esta renovación está Rodrigo Rey, estudiante de Ingeniería Informática y ADE, con experiencia previa en comunicación en su instituto y en la universidad. Tras meses de trabajo, reuniones y actualización de normas internas, se conformó una nueva junta gestora que mezcla miembros veteranos y recién incorporados. “La RUAH renace gracias al esfuerzo de todo el equipo y al entusiasmo de quienes se han sumado al proyecto”, explica Rey.
Escuchar y participar en directo
La nueva temporada de la radio apuesta por la diversidad de formatos: programas clásicos de radio, podcasts y emisiones más cortas de unos 20 minutos que se adaptarán al tipo de invitados. El objetivo es llegar a diferentes públicos y hacer que todos se sientan representados. La primera emisión será el 10 de diciembre, con la participación del rector José Vicente Saz, quien visitará los estudios recientemente renovados y participará en una entrevista con público en el Club Social de CRUSA.
La RUAH no se queda solo en la frecuencia FM 107.4: su programación también estará disponible en plataformas digitales como YouTube, Spotify e iVoox, ampliando así su alcance más allá de la ciudad. “Queremos que la comunidad universitaria y otras instituciones puedan escuchar y participar en directo”, explica Rey.
Con esta renovación, la RUAH pretende consolidarse como un punto de referencia dentro de la universidad, un espacio donde estudiantes, profesores y personal puedan expresarse, compartir cultura, investigación y debate, y sentirse parte de algo más grande que ellos mismos.
