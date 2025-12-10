Víctor Laczko, la promesa alcalaína de la gimnasia rítmica decidida a romper barreras con solo 13 años

A sus 13 años, Víctor Laczko tiene claro cuál es su camino, y este está encima del tapiz. Empezó con seis años, acompañando a su hermana a un entrenamiento y, desde entonces, el Pabellón Demetrio Lozano de Alcalá de Henares se ha convertido en su segunda casa. "Me encantaba hacer volteretas y me pidieron que les hiciera una prueba. Desde entonces, ya no salí de aquí. Entreno cuatro horas al día y me encanta lo que hago", confiesa esta joven promesa alcalaína a El Periódico de España.

Víctor comenzó a competir cuando tenía siete años, y ya ha sido cuatro veces campeón de España (2021, 2022, 2023 y 2025) y dos veces subcampeón (2020, 2024). Un debut que tuvo lugar con el Covid-19 "me acuerdo de estar todo el rato con la mascarilla y cuando fue mi turno se la di a mis entrenadoras". Un estreno que enfrentó "con nervios" pero que recuerda con muchísimo cariño. Cinco años prometedores que definen una trayectoria construida a base de constancia y pasión.

La poca representación masculina en la gimnasia rítmica

Víctor Laczko, en competición / Cedida

Hoy, la joven promesa alcalaína entrena cada semana con un objetivo firme: romper estereotipos. "Cuando empecé solo estaba yo en el club, y ahora ya somos cinco chicos", explica Víctor, miembro del Club de Gimnasia Rítmica Iplacea Alkalá que cuenta con 250 alumnos. Laczko, al igual que sus compañeros, solo compite a nivel nacional, ya que apenas hay representación en otros países para poder hacer una competición individual masculina. En este perfil, España es pionera, confiesan las entrenadoras de Víctor.

Y sueña con que algún día haya una categoría masculina en los Juegos Olímpicos. De hecho, esta disciplina en los últimos Juegos Olímpicos de París fue la única, junto con la natación artística, que no contaron con una competición individual masculina. En estos momentos Víctor ha comenzado a prepararse el Campeonato de España Junior, un salto de categoría clave y en la que puede que este más de una temporada.

Conserva todas sus medallas en su habitación

Si le preguntas por una competición en concreto, Laczko admite que "es imposible con una sola, de cada una tengo un recuerdo distinto". De todas ellas ha vuelto a Alcalá de Henares con una medalla, cuatro oros y dos platas, las guarda como reliquias en su habitación, "así se las puedo enseñar a cualquier persona que viene a casa".

Víctor Laczko, posa con sus seis medallas de los campeonatos de España / Cedida

Víctor lo tiene claro: "Es un deporte tanto para chicas como para chicos, tú eres libre". Y su objetivo es sencillo y enorme a la vez: abrir camino para que otros niños se atrevan a empezar en la gimnasia rítmica como en cualquier otro deporte, libre de prejuicios o baches fuera del tapiz.