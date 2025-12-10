Cómo elegir, cortar y conservar el jamón esta Navidad, según un experto: "El tiempo máximo para comerlo es..."

La Navidad ya está aquí. Con ella, regresan a los hogares españoles las comidas y cenas en las que todos queremos lucirnos y deleitar los paladares de los familiares, amigos... Pero no es nada fácil hacerlo y, sobre todo, a un precio razonable. Los mariscos, jamón ibérico, quesos, turrones, polvorones y el vino son algunos de los básicos en estas fechas. Según diversos estudios, el 74 % de las familias gastarán más de 100 euros en cada comida y cena en estas fechas.

En pleno 2025, el mercado está realmente colapsado entre tanta oferta. Llega a ser abrumador. Por ello mismo hemos acudido a una vinoteca y tienda de jamón y queso en Alcalá de Henares, para que los expertos nos ofrezcan diferentes opciones con varios rangos de precio, para adaptarse a todos los bolsillos.

Los mejores vinos para sorprender en esta Navidad, por 'La Pícara'

David Vilches abrió a principios de mayo 'La Pícara' (calle Bedel, número 5, Alcalá de Henares), un "refugio gourmet" en el que sobre todo tiene vinos. Pero no solo vinos clásicos, ni mucho menos: cavas, vermús, opciones sin alcohol y diferentes alimentos gourmet también son parte importante de la tienda, que recibe sobre todo público joven. Aquí, David organiza todo tipo de eventos: los jueves hace catas, tiene club de lectura, tardes "pícaras" en las que las personas se conocen mientras juegan y prueban vinos... y los domingos "vermingo", en el que toman vermú mientras juegan al bingo.

Y un experto en vinos como él nos ha confesado hasta tres opciones diferentes para ofrecer durante las comidas y cenas navideñas. Iremos de la opción más económica a la más cara. Y en cada alternativa empieza por lo que considera oportuno para tomar desde los aperitivos hasta la parte de los postres.

La primera opción propuesta por David para sorprender a los invitados es la siguiente:

Para abrir boca en la parte del aperitivo , un rosado llamado ' Palacio de Sada ', con un precio de 7,50 euros . "Los rosados son los grandes olvidados. Este es una garnacha típico de Navarra, es muy frutal y fresco. Con meterlo media hora en el congelador va perfecto", explica.

Ya para la parte de comida, seguiría con un vino tinto llamado 'PR1MERO' (9,50 euros). "Es un vino de toro, muy espeso. Es muy directo y se te queda marcado en los labios".

La primera opción de David para sorprender estas Navidades / Juan Luis Martín

La segunda opción, algo más elevada de precio, está compuesta por:

Empezaría con un vino sin alcohol ' Marieta sin ' ( 13,50 euros ), aunque también está la opción de tomarlo con, por 10 euros. "Es un vino con poco cuerpo, bastante ácido y cada vez lo compra más gente". Ideal para comenzar con los aperitivos.

El siguiente sería un rioja 'Marqués de Tomares'. Clásico, "un vino para contentar al suegro", y de las mejores opciones calidad/precio para el experto.

La opción intermedia a nivel económico que ofrece David, de 'La Pícara" / Juan Luis Martín

Y para aquellos que quieren "tirar la casa por la ventana", tienen esta tercera opción:

Comienza la mesa con un 'Orange' llamado ' Cueva del Granero ' ( 14 euros ). "Es un vino excelente para los aperitivos, y lo más curioso es que no sabe a vino. Suele recordar a sabores como el dátil, higo, la fruta escarchada de los roscones", afirma.

Lo tercero sería 'Dominios de pioz' (20 euros), que es una mezcla de dos uvas: tempranillo y cabernet. "Es un vino domado, elegante, de fruta roja madurada, acompaña muy bien tanto a la carne como al pescado".

La opción menos económica para esta Navidad / Juan Luis Martín

Y con estas tres alternativas, David asegura que "sorprenderemos estas Navidades incluso a los paladares más exigentes". En España consumimos 21 litros de vino por persona al año, y la Navidad es una de las épocas más fuertes.

Pero, ojo, porque nos da unos últimos consejos a la hora de abrirlo y servirlo:

Debemos servir el vino blanco a 7, 8 grados.

El tinto entre 15 y 18 grados.

Mover de vez en cuando los vinos e intentar no tenerlos muy volcados, ya que el corcho les debilita.

Que no les dé el sol.

Consumir los vinos en una semana, una vez abiertos.

Tres elementos que cualquiera debe tener en casa: bomba de vacío, tapón especial y un oxigenador.

Consejos de una experta para elegir y conservar el jamón y queso, otros de los platos estrella

Tanto el jamón como el queso son de los platos más consumidos y, además, a velocidad récord. Por ello, Verónica Corro, de 'Jamones Faustino Prieto' (calle Mayor, 25, Alcalá de Henares), nos ha dado los mejores consejos.

Si queremos una opción económica, recomienda el jamón de reserva, que sale la pieza entera por 140 euros. Y para algo más elevado, opta por cebo de campo, por 24 euros el kilo. Y lo que más venden en el local es el 100 % ibérico de bellota, que sale a 390 euros la pieza entera.

La principal diferencia entre la paleta y el jamón es que la primera es "más jugosa y lo segundo más seco". Mientras más oscuro sea el color de la pieza "significa que está más curadito, y cuanto más claro, más crudo". A la hora de conservarlo (si no es la pieza entera) recomienda "guardarlo en la nevera y lo importante es que no le dé el sol", confiesa. Antes de tomarlo "airearlo diez minutos", y como máximo dos meses para consumirlo al completo.

'Jamones Faustino Prieto', en Alcalá de Henares / Juan Luis Martín

Con respecto al queso, producto que en España consumimos unos 15 kilos por persona al año, apuesta en el económico por el semicurado, "más cremoso", con un precio de 21,17 euros el kilo. Y para aquel que quiera desembolsar más dinero, el añejo, "más fuerte", por 31,75 €/kilo. Cuanto más oscuro más fuerte está, y Verónica recomienda a la hora de conservarlo "guardarlo en la nevera con papel film o en un tupper. Y hay que consumirlo en un mes". Para comer con vino tinto ella apuesta por un curado, y con el vino blanco, añejo.

Con estos consejos sobre vinos, jamón y queso, el triunfo está más que asegurado estas Navidades... ¡ahora solo toca comer y disfrutar!