ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Comienza 'La Navidad llega a tu barrio' en Alcalá de Henares dedicado a los más pequeños
Este programa, creado por la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud, está dirigido principalmente niños con edades comprendidas entre 3 y 12 años y sus familias
La Concejalía de Familia, Infancia y Juventud de Alcalá de Henares ha diseñado un programa navideño que llegará a todos los barrios de la ciudad y que incluye espectáculos de magia, tecnología, cuentacuentos y títeres, además de la "Casita de la Navidad". Este programa, 'La Navidad llega a tu barrio' está destinado principalmente a niños de entre 3 y 12 años.
Ya está abierto el plazo de inscripción previa desde las 10:00 horas de este miércoles, 10 de diciembre, en la web del Ayuntamiento. El número de participantes por taller es de 20 plazas, a excepción de los programados para 3-5 años. Los espectáculos no requieren inscripción previa y las entradas se entregarán 30 minutos antes del comienzo de cada sesión hasta completar el aforo.
Para disfrutar la magia de la Navidad
La concejal de Familia, Juventud e Infancia, Pilar Cruz, ha destacado "la apuesta de este equipo de Gobierno porque las familias puedan disfrutar de múltiples propuestas en sus barrios, especialmente en estas fechas navideñas en las que queremos llevar la ilusión a todos los distritos con actividades para las familias, disfrutando así de la magia de la Navidad".
Diversas ubicaciones en los cinco distritos
Los talleres y espectáculos del programa se realizan desde el 22 de diciembre hasta el 2 de enero en diversas ubicaciones:
- Distrito I - La Casita de O' Donnell (Parque O' Donnelll)
- Distrito II - Junta de Distrito II (Avda. Reyes Católicos, 9)
- Distrito III - Junta Municipal de Distrito III (Paseo de los Pinos, 1)
- Distrito IV - Junta de Distrito IV (C/ Octavio Paz, 15 y Centro Cultural Galatea)
- Distrito V - Centro FIA (Calle Paula Montal)
Información de actividades, talleres y espectáculo
El programa 'La Navidad llega a tu barrio' cuenta con multitud de actividades, entre ellas talleres, espectáculos de magia, cuentacuentos, títeres, en incluso una Casita de la Navidad dedicada para niños de 3 a 5 años.
Talleres
Los talleres para niños de 6 a 12 años, en los días programados, se iniciarán a las 12:00 y dependiendo del taller tendrán una duración de 1 hora u 1 hora y 30 minutos. En el caso de los talleres para niños de 3 a 5 años se iniciarán a las 11:30 en la Casita de la Navidad del Centro FIA y a las 17:30 en la Casita de la Navidad de la Junta Municipal de Distrito IV y tendrán 1 hora de duración.
Espectáculos
Los espectáculos no requieren inscripción previa, las entradas para los mismos se entregarán en la puerta de acceso 30 minutos antes del inicio de cada sesión y hasta completar el aforo.
En los espectáculos los niños deben ir siempre acompañados al menos de un adulto. En el caso de los espectáculos para bebés, el aforo estará limitado a 30 bebés por sesión y sólo podrán acceder con 1 acompañante.
Los espectáculos familiares tendrán lugar en las diferentes ubicaciones reflejadas en la programación y comenzarán a las 17:30 horas. Las entradas se entregarán media hora antes del comienzo de cada sesión en la puerta de la ubicación indiciada para cada uno de los espectáculos y se entregarán por orden estricto de llegada de los asistentes.
