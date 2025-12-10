Ahorra en combustible para el coche: estas son las gasolineras más baratas de Alcalá de Henares

Algo que hay que tener en cuenta a la hora de conducir tu propio vehículo, ya sea para ir al trabajo como para ir de vacaciones, es el nivel de combustible de nuestro vehículo. Desde finales de 2020 y principios de 2021, el alza de los precios de los combustibles hizo que se convirtiera en una de nuestras principales preocupaciones. Esto hace fundamental el saber dónde se encuentran las gasolineras más baratas para poder ahorrarnos unos cuantos céntimos que, a la larga, se convierten en varios euros.

No es lo mismo repostar en una gasolinera o en otra. Todo depende del ya conocido "céntimo sanitario" o de la zona. No es lo mismo repostar en un centro comercial que en una vía de servicio transitada, que suelen ser más caras.

Este puede ser el caso de Alcalá de Henares, una ciudad próxima a la capital, Madrid, cuna de Cervantes y de la histórica Universidad de Alcalá, y que recibe cada vez más turistas que llegan para recorrerse todos y cada uno de sus rincones. Por eso, en el siguiente artículo te mostramos dónde están las gasolineras más baratas de Alcalá de Henares, para así ahorrar en tu consumo:

Plenoil

Plenoil Alcalá de Henares / Plenoil

Esta gasolinera, situada en la Avenida de Madrid, es conocida por ser la más barata de la ciudad. Ofrece a sus clientes el servicio de repostaje 24 horas y la posibilidad de realizar el pago en efectivo o con tarjeta.

Además, permite el llenado de ruedas para que las tengas a punto para realizar tu viaje.

El precio de la gasolina Sin Plomo 95 está, actualmente, a 1.299€/L mientras que el gasóleo se encuentra en 1.219€/L.

Petroprix

Se encuentra en la Calle Isaac Newton, y ofrece al viajero la posibilidad de repostar durantes las 24 horas a precios muy competitivos, e igual que la anterior, recibe grandes cantidades de clientes gracias a eso.

El precio de la gasolina Sin Plomo 95 se encuentra a 1.299€/L y el precio del gasóleo a 1.219€/L.

Galp

Situada en la Avenida de Madrid, esquina de Carlos III, esta gasolinera se sitúa en una excelente zona rodeada de restaurantes y tiendas, además de contar con una tienda en la propia estación de servicio. Ofrece a sus clientes servicio de repostaje 24 horas y la posibilidad de pago en efectivo y con tarjeta, además de la posibilidad de lavado de coches.

Actualmente, el precio de la gasolina Sin Plomo 95 es de 1.36€/L y el gasóleo a 1.28€/L.

Lavaplus Alcalá de Henares

Lavaplus Alcalá, es una estación de servicio ubicada en la Avenida Ajalvir. Ofrece a sus clientes servicio de repostaje 24 horas y con la posibilidad de pago con tarjeta y efectivo.

Aquí, encontrarás una amplia gama de servicios diseñados para mantener una estética impecable, ya sea que necesites una limpieza exterior (lavado a presión), aspirar el interior, eliminar malos olores con nuestra máquina de Ozon+ o incluso probar un servicio extra mimando a tu mascota en la cabina Wasky que encontrarás en nuestro centro.

El precio de la gasolina Sin Plomo se encuentra actualmente a 1.40€/L y el gasóleo a 1.20€/L

Si quieres ver detalladamente los precios actualizados de las gasolineras más baratas de Alcalá puedes hacerlo aquí.