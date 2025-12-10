La Casa de los Grifos de Complutum amplía su recorrido con una nueva estancia con murales dedicados a dioses romanos
Tras 15 años de trabajos de restauración, esta estancia podrá ser visitada a partir de enero de 2026
La Casa de los Grifos del yacimiento romano de Complutum abre sus puertas a un nuevo espacio. La llamada 'Estancia D: dioses olímpicos', decorada con pinturas murales dedicadas a los dioses romanos, vuelve a salir a la luz en Alcalá de Henares después de que estos murales hayan permanecido ocultos durante siglos. La apertura supone un avance en la recuperación de una de las domus mejor conservadas en el yacimiento alcalaíno.
La actuación es el resultado de un proceso iniciado hace 15 años. Las primeras excavaciones en esta zona de la Casa de los Grifos comenzaron en 2010 y continuaron en campañas posteriores en 2014, 2016 y 2022. La restauración, desarrollada entre 2022 y 2024, ha hecho posible recomponer y montar las pinturas murales que ahora pueden contemplarse en su ubicación original.
Los elementos mejor conservados tras 15 años de trabajos: la triada capitolina
La restauración y la investigación arqueológica han permitido desvelar un importantísimo bien arqueológico y cultural. De los bienes restaurados, los dos mejor conservados son los sendos retratados de los dioses romanos Júpiter y Juno —probablemente acompañados por Minerva— que conforman una representación de la triada capitolina, símbolo del culto oficial del mundo romano.
Esta restauración forma parte de un proyecto global de recuperación del ala oeste de la Casa de los Grifos. Y este, se engloba dentro del proyecto de rehabilitación a largo plazo realizado por el Ayuntamiento de Alcalá, que ha contado con la colaboración de otras instituciones como el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Madrid. Pese a que las primeras intervenciones tuvieran lugar entre los años 80 y 90, el proyecto se ha desarrollado de manera más continuada a partir de 2003.
En el siglo III, un incendio salvó las pinturas de la casa
La Casa de los Grifos es uno de los espacios más importantes del patrimonio de la ciudad complutense. Construida en época del emperador Augusto, a principios del siglo I d.C; fue destruida en un incendio a comienzos del siglo III.
El posterior derribo de sus ruinas permitió que quedaran selladas las últimas estancias de la casa y, con ello, las pinturas que decoraban casi la totalidad de las habitaciones.
Esto permitió que se conservara mejor buena parte de la estructura y la decoración mural para que siglos después, y tras un trabajo de recuperación laborioso, se haya mantenido hasta la actualidad.
A partir de enero de 2026, esta estacia podrá visitarse mediante visitas guiadas programadas mientras se siguen llevando a cabo tareas de excavación, restauración e investigación arqueológica.
