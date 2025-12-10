San Silvestre 2025 de Alcalá de Henares: fecha, horario, recorrido y cómo apuntarse

La tradicional San Silvestre de Alcalá de Henares ha sido oficialmente presentada en este miércoles por la Concejalía de Deportes del ayuntamiento complutense. Se trata de una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad, que cada año se celebra el 31 de diciembre.

La presentación ha contado con la presencia del teniente de alcaldía y presidente de Ciudad Deportiva Municipal, Víctor Acosta, y de la concejala de Deportes, Lola López, quienes han destacado el carácter festivo, popular y familiar de una prueba que volverá a reunir a centenares de participantes.

Una carrera de 10 kilómetros para disfrutar de Alcalá de Henares: fechas y precios para inscribirse

La prueba sigue teniendo un recorrido de 10 kilómetros y se caracteriza por tener un perfil muy llano, como es el centro de la ciudad alcalaína. Ello es una característica positiva para aquellos que quieren registrar una buena marca. La salida y meta tendrán lugar nuevamente en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva del Val, donde habrá música y animación para despedir el año por todo lo alto.

Además, la San Silvestre Complutense contará con diferentes pruebas por categorías, que van desde benjamín, alevín, infantil, promesas y veteranos, con distancias que oscilan desde los 1.100 metros hasta los 10 kilómetros.

Sobre la inscripción, el periodo estará abierto hasta el 28 de diciembre, y los precios son los siguientes:

Gratis para los corredores de entre 8 y 13 años

Para los mayores de 14 años cuesta 23 euros hasta hoy 10 de diciembre

Y del 10 al 28, 25 euros

Las inscripciones se han de realizar a través de la web del ayuntamiento y los menores de 14 años realizarán su registro los días 26, 27 y 28 de diciembre en El Corte Inglés, coincidiendo con la recogida de dorsales. A día de hoy la prueba consta con 700 inscritos mayores de 14 años, y tiene un cupo máximo de 3.000 corredores en la prueba de 10 kilómetros.

Dolores López, concejala de Deportes, ha afirmado que la San Silvestre de Alcalá de Henares es "una cita deportiva que cada año llena nuestras calles de alegría, convivencia y deporte, con corredores y familias de todas las edades".

La San Silvestre Complutense ha sido presentada en este miércoles 10 de diciembre / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Los horarios, por categorías, serán los siguientes:

Benjamín (8-9 años): 1.100 m – 10:30 horas.

Alevín (10-11 años): 1.600 m – 10:15 horas.

Infantil (12-13 años): 1.600 m – 10:00 horas.

Promesas (14-19), Absolutos (20-49) y Veteranos (50+): 10 km – 11:15 horas.

¡Corre que los dorsales vuelan!