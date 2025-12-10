Alcalá de Henares presenta el Plan de Inclemencias Invernales 2025-2026 para garantizar la seguridad y movilidad ciudadana

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha presentado el día de hoy el Plan de Inclemencias Invernales, un dispostivo integral destinado a minimizar los efectos de nevadas, heladas, llvias intensas y bajas temperaturas en el municipio. La intención principal de este programa es garantizar la seguridad de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Orlena de Miguel, ha explicado que "el Plan establece los protocolos de actuación, coordinación y prevención entre todos los servicios municipales y las empresas colaboradoras para la gestión de las posibles alertas".

Presentación Plan Municipal de Inclemencias Invernales / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Refuerzo en recursos y medios

Cabe destacar que la dirección de este dispostivo recae en la Concejalía de Seguridad Ciudadana, asistida por el Grupo de Coordinación de Emergencias. Se ha reforzado la capacidad operativa con diferentes recursos y medios, como camiones con cuchilla y esparcidor de sal, tractores o maquinaria pesada.

También se han aumentado el número de extendedores manuales, palas quitanieves, sal y salmuera, para tratamientos preventivos. Asimismo, se han reforzado los equipos de Policía Local, preparados para regular el tráfico, cortar túneles y puentas y atender incidencias en puntos críticos del municipio.

Por último, se han fortalecido las brigadas de arbolado, riego, poda y limpieza con maquinaria especializada para la retirada de ramas y la gestión de parques.

Prevención de las nevadas y heladas

Por otra parte, entre otras tareas encaminadas a prevenir efectos adversos por inclemencias invernales, a día de hoy, se ha realizado acopio de más de 170 toneladas de sal, dsitribuidas en puntos habilitados para la ciudadanía. Además se han hecho lmpieza de imbornales y revisiones del arbolado.

A eso se le suma planificaciones de rutas prioritarias para vehículos de emergencia, autobuses, y también los alrededores de centros sanitarios, centros escolares y residencias, para asegurar la movilidad en caso de que se dé una alerta.

Orlena de Miguel presentando el Plan de Inclemencias Invernales / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

"También hemos creado un dispositivo especial de alojamiento para personas que estén en riesgo de exclusión social, personas que estén en situación de calle, para que en caso de que bajen radicalmente las temperaturas o se den estos fenómenos, puedan estar a salvo", ha explicado Orlena de Miguel.

Estos medios humanos y materiales actúan de forma coordinada con los dispostivos de ámbito superior, como el regional o el nacional, que se activarían si fuera necesario en el caso de que la evolución de la situación fuera desfavorable.

Se solicita la colaboración vecinal

Desde el Ayuntamiento se recuerda que es fundamental extremar la precaución al circular por zonas sombrías, evitar desplazamientos innecesarios, proteger tuberías y contadores en viviendas y mantenerse informado a través de los canales oficiales municipales y en el teléfono 010.

Asimismo, se solicita la colaboración vecinal en la limpieza de aceras privadas, accesos a viviendas y locales, así como en el uso responsable de vehículos privados durante los episodios de hielo o nieve.

Con este programa, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares reafirma su compromiso con la prevención, la seguridad y la rápida respuesta ante inclemencias invernales, trabajando de manera coordinada con todos los servicios públicos y empresas implicadas.