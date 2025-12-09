La familia Quijada Hernández sustenta la historia de Alcalá en Librería Capitel: "Tenemos ediciones de 'El Quijote' en ruso, hebreo, obras con más de 500 años..."

Desde que el Cardenal Cisneros fundó la UAH (Universidad de Alcalá) en 1499, Alcalá de Henares fue una gran potencia como ciudad. Con tiempos eso sí de declive como con la Desamortización de Mendizábal o cuando la universidad se trasladó a Madrid. Pero la historia alcalaína es extensa. Y todo ello podemos asegurarlo, entre otras cosas, gracias a los tesoros que reúne y conserva la familia Quijada Hernández en la Librería Capitel (calle de Santiago, 48).

Una familia con mucho amor a la historia alcalaína

Esta tienda la fundaron Pepe Quijada y Concha Hernández en 1979 "con las ganas e ilusión de reunir el material bibliográfico de Alcalá desde el siglo XVI", pero desgraciadamente fallecieron "demasiado pronto" y ahora la llevan sus hijos Boris y Saúl, que siguen teniendo el mismo objetivo de sus padres, con el mismo amor a la historia alcalaína y todo lo que la engloba. Gracias a ello han tenido auténticas joyas como la Biblia Políglota Complutense. Y ahora tienen, entre otras grandes obras, más de 50 ediciones antiquísimas de El Quijote.

El objetivo de Pepe y Concha, los padres que fundaron la librería, era volver a poner a la ciudad en su sitio. Y esto solo era posible de una manera: recuperando todo el material bibliográfico. En 1499 surge la imprenta en Alcalá de la mano de la propia universidad, y son todas las obras que surgieron a partir de la imprenta lo que ha ido recuperando (y sigue) este negocio familiar.

Muy centrados en Cisneros y Cervantes

La obra más histórica y de mayor relevancia que han tenido ha sido la Biblia Políglota Complutense, que es la traducción de la Biblia al latín, griego y arameo. Boris calcula que se imprimió en Alcalá sobre el año 1517 y consiguió adquirirla su padre Pepe Quijada en una subasta de Estados Unidos: "En 1986 mi padre compró la biblia por 30 millones de las antiguas pesetas, gracias a un contacto que tenía allí. Iba a entrar en subasta y se evitó gracias a que la compró", explica. Y, posteriormente, se la vendió a la Universidad de Alcalá, que todavía hoy la conserva.

Son precisamente los contactos la mayor fuente de estos libreros que se dedican a reunir obras antiquísimas. "Estamos continuamente en contacto unos con otros. Y rastreamos mucho por internet para acercarnos a nuevas obras. Ahora tenemos el objetivo de reunir obras de la Generación del 27", afirma Boris.

Además, tienen otras obras históricas como:

La vida de la bienaventurada de Santa Catalina de Siena (impresa en 1511). Este es el tercer libro que se imprimió en la ciudad.

(impresa en 1511). Este es el tercer libro que se imprimió en la ciudad. El primer libro de ficción en verso escrito en España : Libro primero de los famosos hechos del príncipe Celidón de Iberia.

: Libro primero de los famosos hechos del príncipe Celidón de Iberia. El Quijote de Avellaneda (1614) en neerlandés. En esta obra se describe el paso del Quijote por Alcalá de Henares.

Edición de El Quijote de 1719 (impresa en Amberes).

El libro que se entrega al Premio Cervantes cada año.

'La vida de la bienaventurada Santa Catalina de Siena' (1511) / Juan Luis Martín

De El Quijote tienen más de 50 ediciones impresas en la ciudad y en todo tipo de idiomas como turco, ruso o incluso hebreo. "Al ser la cuna de Cervantes queremos recuperar todo lo relacionado son su obra más histórica", nos cuentan. Y, ojo, porque no solo merece la pena ir a esta librería por ver estas obras de cerca, sino porque también se pueden comprar, claro. Obras tan antiquísimas como las mencionadas anteriormente, el dueño afirma que las vende... "por 2 o 3 iPhones de los actuales".

Pero no solo de libros antiguos e históricos se curte Librería Capitel; también tienen libros descatalogados, primeras ediciones, objetos antiguos, cuadros, vinilos, libro moderno de segunda mano...

Edición de El Quijote de 1719 / Juan Luis Martín

Además de este objetivo de recuperar todo el material bibliográfico, en su tienda se pueden comprar y vender antigüedades, hacen restauraciones, exposiciones y hasta realizan mercadillos cada dos sábados. Merece y mucho la pena ir a Capitel... la historia de Alcalá de Henares está ahí. Ahora, Boris tiene una hija pequeña la cual nos confiesa que le dice que "quiere montar aquí una biblioteca infantil". Por lo que quién sabe si Librería Capitel todavía tiene mucho futuro recuperando la cultura e historia alcalaína de la mano de una tercera generación.