El Gran Belén Tradicional de Alcalá de Henares abre sus puertas en Santa María de la Rica

El pasado 6 de diciembre abrió sus puertas en Alcalá de Henares el Gran Belén Tradicional, realizado por la Asociación Complutense de Belenistas. El acto de inauguración contó con la presencia de los tenientes de alcalde Víctor Acosta, Gustavo Severien y los concejales Antonio Saldaña y Víctor Cobo.

Tras veinticinco años ubicado en la Casa de la Entrevista —actualmente en obras—, la Asociación ha trasladado su tradicional Belén a la sala José Hernández del Antiguo hospital de Santa María de la Rica, donde podrá visitarse hasta el 4 de enero.

Presentación Gran Belén Tradicional / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Una reproducción fiel de la historia

El pesebre, de tamaño algo más reducido, pero estrictamente fiel a la arqueología y la historia, reproducirá con gran precisión cómo debió ser la ciudad de Belén en la época del nacimiento de Jesús. Es un Belén a cuatro caras, manteniendo el formato que tanto ha gustado al público durante los últimos años.

Gran Belén Tradicional / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Junto a él, se presentará una exposición con motivo del 30º aniversario de la Asociación, con una retrospectiva de su trayectoria y una mirada a los próximos años. El horario para poder visitar este Gran Belén Tradicional será de 12 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Una tradición de 25 años

El concejal de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, aseguró que "el corazón de la cultura de nuestra ciudad, Santa María de la Rica, acoge este año por primera vez una de nuestras más nobles y queridas tradiciones, como es la del belenismo".

La Asociación Complutense de Belenistas lleva encargándose de realizar este Gran Belén Tradicional desde hace 25 años con un todo su cariño. "Esta será una oportunidad más para disfrutar estas Navidades para nuestros vecinos y quienes nos visitan", añadió Saldaña.

El Gran Belén Monumental de la Gal

Por otra parte, desde el pasado domingo 30 de noviembre se puede disfrutar del Gran Belén Monumental de la Gal, un impresionate montaje de 250 metros cuadrados. Este año destaca una nueva reconstrucción de la ciudad de Belén y la incorporación de una cabalgata de los Reyes Magos, realizada con gran detalle.

Gran Belén Monumental de la Gal / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Además, se inaugura por primera vez un Belén napolitano totalmente artesanal, creado por los propios socios de la Asociación: figuras, vestuario y escenografía incluidos.

El horario de visita será de 12:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:30 a 20:30 horas por las tardes. Se conectarán visitas para los centros educativos de 10:00 a 12:00 horas y para centros de mayores de 12:00 a 14:00 horas.