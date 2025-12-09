25 AÑOS DE TRADICIÓN
El Gran Belén Tradicional de Alcalá de Henares abre sus puertas en Santa María de la Rica
El pesebre, que se podrá visitar hasta el 4 de enero, reproduce con gran precisión cómo debió ser la ciudad de Belén en la época del nacimiento de Jesús
El pasado 6 de diciembre abrió sus puertas en Alcalá de Henares el Gran Belén Tradicional, realizado por la Asociación Complutense de Belenistas. El acto de inauguración contó con la presencia de los tenientes de alcalde Víctor Acosta, Gustavo Severien y los concejales Antonio Saldaña y Víctor Cobo.
Tras veinticinco años ubicado en la Casa de la Entrevista —actualmente en obras—, la Asociación ha trasladado su tradicional Belén a la sala José Hernández del Antiguo hospital de Santa María de la Rica, donde podrá visitarse hasta el 4 de enero.
Una reproducción fiel de la historia
El pesebre, de tamaño algo más reducido, pero estrictamente fiel a la arqueología y la historia, reproducirá con gran precisión cómo debió ser la ciudad de Belén en la época del nacimiento de Jesús. Es un Belén a cuatro caras, manteniendo el formato que tanto ha gustado al público durante los últimos años.
Junto a él, se presentará una exposición con motivo del 30º aniversario de la Asociación, con una retrospectiva de su trayectoria y una mirada a los próximos años. El horario para poder visitar este Gran Belén Tradicional será de 12 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas. Permanecerá cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.
Una tradición de 25 años
El concejal de Obras, Mantenimiento Urbano y Edificios Municipales, Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, aseguró que "el corazón de la cultura de nuestra ciudad, Santa María de la Rica, acoge este año por primera vez una de nuestras más nobles y queridas tradiciones, como es la del belenismo".
La Asociación Complutense de Belenistas lleva encargándose de realizar este Gran Belén Tradicional desde hace 25 años con un todo su cariño. "Esta será una oportunidad más para disfrutar estas Navidades para nuestros vecinos y quienes nos visitan", añadió Saldaña.
El Gran Belén Monumental de la Gal
Por otra parte, desde el pasado domingo 30 de noviembre se puede disfrutar del Gran Belén Monumental de la Gal, un impresionate montaje de 250 metros cuadrados. Este año destaca una nueva reconstrucción de la ciudad de Belén y la incorporación de una cabalgata de los Reyes Magos, realizada con gran detalle.
Además, se inaugura por primera vez un Belén napolitano totalmente artesanal, creado por los propios socios de la Asociación: figuras, vestuario y escenografía incluidos.
El horario de visita será de 12:00 a 14:00 horas por la mañana y de 17:30 a 20:30 horas por las tardes. Se conectarán visitas para los centros educativos de 10:00 a 12:00 horas y para centros de mayores de 12:00 a 14:00 horas.
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- Una escapada de cuento para el puente de diciembre: la localidad a 1 hora de Madrid conocida como la 'Provenza española' y nombrada Pueblo Mágico del Año 2026
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos
- Hay Raphael para rato: el cantante hace otra demostración de fuerza con su concierto en el Movistar Arena
- La madrileña que se mudó a Texas por su marido y hoy expone la cara B del país en redes: 'He pagado 10.000 euros por una visita al médico
- Juan José Ballesta, el niño prodigio del cine español que decidió dejar de ser actor en el momento álgido de su carrera
- Reunión de urgencia en el Real Madrid: Florentino deja a Xabi Alonso al borde de la destitución