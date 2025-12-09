La fiebre por las tartas de Julita llega a Alcalá de Henares

Una nueva tienda de tartas ha revolucionado Alcalá de Henares. Desde su apertura en la ciudad complutense el pasado 27 de noviembre, Las Tartas de Julita se ha convertido en la nueva atracción turística de la Plaza de Cervantes. La firma de repostería, que ya cuenta con nueve establecimientos en España, se ha instalado dentro de la Comunidad de Madrid en la ciudad alcalaína.

Su creadora Julia Sala, impulsó este proyecto hace apenas dos años en su Alicante natal. Con el rosa como color de marca, y las tartas de queso como producto estrella, la franquicia ha conseguido crear una comunidad fiel que cuenta ya con más de 90 mil seguidores en Instagram. Y tal como declara en la biografía de la tienda... "si es de queso, es de Julia", algo que muchas personas que ya las han probado han podido corroborar.

Sin embargo, ¿qué ha hecho especiales a estas tartas para ver tal proyección? Según explica la propia Julia Sala Bertomeu, la marca combina tradición e innovación con una identidad fresca, la cual conecta con una comunidad en constante crecimiento. Un producto casero, que además está en tendencia y que, en su tienda, ¡cuenta con más de 50 sabores a elegir!

Un ritmo de aperturas insuperable

Y es que, para quienes abrir un establecimiento ya supone un gran esfuerzo, para Julia parece sencillo: tres aperturas en dos semanas. A la inauguración de la tienda en Alcalá de Henares, se suma las aperturas en la Zenia, una zona costera de su Alicante natal, y la tienda abierta en Albacete el pasado viernes 5 de diciembre.

Las tres inauguraciones contaron con un gran reclamo por parte de los vecinos afortunados. En la ciudad complutense a la hora de apertura se pudo ver una larga cola por los soportales, con decenas de vecinos que no querían quedarse sin su porción. Entre sus tartas estrella, la que conquistó a los alcalaínos en su inauguración fue la tarta de queso de tostarica.

La de Alcalá es la primera tienda de la franquicia en la Comunidad de Madrid. Y es que, a la tienda alcalaína se le sumó rápidamente la de Albacete. Y próximamente le esperan ciudades como Valencia, Cartagena o Barcelona.

Las porciones pesan entre 350 y 400 gramos y, dependiendo del sabor, cuesta entre 4,50 y 6,50 euros. Mientras que las tartas enteras de casi dos kilos pueden costar hasta 50 euros, aunque también cuenta en su carta con un tamaño pequeño.

Los orígenes de Las Tartas de Julita

Julia Sala arrancó su proyecto personal hace apenas dos años en su Alicante natal, donde comenzó a trabajar por su pasión a la repostería y las tartas de queso en particular. Empezó a elaborar recetas artesanales desde una pequeña cocina para vender únicamente por encargo. El éxito desbordó todas las previsiones. Y así, un proyecto casero se convirtió en un negocio estructurado, con una primera tienda física, una identidad visual reconocible en tonos rosas y un crecimiento que pronto atrajo el interés de franquiciados.

Lo que empezó como un proyecto personal en Alicante ha desembocado en una de las marcas de tartas de queso con mayor proyección del país. Y con la llegada a Alcalá de Henares, el fenómeno Julita confirma que su expansión —y la pasión por sus tartas— continúa sin freno.