¿Conoces el juego de mesa que inventó el ejército prusiano en el siglo XVIII y que ahora está de moda en Alcalá?

Los wargames (juegos de guerra) vienen de lejos, como las propias guerras. Ya a finales del siglo XVIII, los ejércitos comenzaron a usar tableros para simular tácticas reales para luego usarlas en el campo de batalla.

En concreto, el primero fue el Kriegsspiel, un juego de simulación militar inventado a finales del siglo XVIII con el que se entrenaban los oficiales del poderoso ejército de Otto Von Bismark. Este, digamos, que fue el primer wargame. Y lo que comenzó como un simulador útil para los militares, acabó en 1950 como juegos comerciales de mesa en los que se hacían juegos de guerra. Unos juegos que también tienen su parte creativa: parte importante de este sector es el montar y pintar las miniaturas que luego son usadas en los tableros.

Esta es la historia de los wargames, y Alcalá de Henares es actualmente el epicentro de este sector en el Corredor del Henares, gracias a Fernando y Antonio (32 y 26 años), dos jóvenes que hace 8 meses decidieron abrir una tienda de ello en la ciudad: Hobby Shop Wargames, en C/Talamanca, 18.

Lo apostaron todo por Alcalá de Henares

Cansados de no trabajar en lo que realmente les apasiona, decidieron abrir este negocio juntos tras realizar un estudio en la zona y apostarlo todo por Alcalá. Pero no decidieron la ciudad complutense por casualidad, ni mucho menos.

Nos explican que "hicimos un análisis por todo el Corredor del Henares y creímos que Alcalá era la ciudad perfecta, porque no había ninguna tienda y tiene una gran población. Era una gran oportunidad de mercado".

Interior del local / Juan Luis Martín

Y parece que dieron en el clavo porque, ahora, meses más tarde, cuentan que "nos va bastante bien", van a la tienda a comprar y jugar wargames "unas 900 personas al mes" y, ojo, porque es un hobby realmente caro, "el ticket medio es de 40 euros por persona".

Es un sector que está en expansión, cada vez es practicado por más personas, y de aquí a 5 años se ven siendo una franquicia, con más tiendas "por España y por el extranjero. Esto acaba de empezar". Y actualmente le dedican unas 14 horas diarias a su negocio.

Sobre todo el principal objetivo de ambos emprendedores es convertir a Alcalá en el epicentro de los wargames de toda la zona, con lo que conseguirían que vecinos de los alrededores se acerquen a la ciudad complutense, lo que siempre es una noticia positiva.

En su local se puede jugar, se alquilan las mesas, y hasta organizan torneos. E incluso ahora están sorteando una cesta de Navidad valorada en 900 euros. "Queremos dar una gran experiencia al usuario. Todos son bien recibidos a nuestra tienda", concluyen.