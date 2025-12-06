¿Será posible convertir el Polo Norte de Marte en un huerto? La clave está en una planta en estudio en la UAH

¿Te imaginas plantar trigo o arroz en Marte? Suena imposible, pero puede que no lo sea. Así lo demuestra un estudio que ha liderado Miguel de Luis López, profesor honorífico de la Universidad de Alcalá y máster en Astronomía y Astrofísica.

El análisis que han llevado a cabo durante dos años y medio un total de nueve profesores se argumenta en lo siguiente:

En Marte hacen imposible la vida algunos factores como:

La intensa radiación ultravioleta y cósmica

ultravioleta y cósmica Falta de agua

Bajas temperaturas

Una atmósfera tenue compuesta sobre todo de dióxido de carbono

Y cuando hablamos de plantación, de cultivo, el experto Miguel de Luis nos explica que "aparece otro enemigo, una sustancia contaminante llamada perclorato". Esta sustancia en los humanos afecta al tiroides, ya que interfiere en la producción de hormonas tiroideas, y en las plantas afecta a la absorción de nutrientes esenciales, lo que impide su desarrollo y crecimiento.

El problema se agrava cuando tenemos en cuenta que en Marte son frecuentes las llamadas "tormentas de polvo", que hacen que el perclorato se extienda prácticamente a la totalidad del planeta.

Unos vientos como "barrera" y una planta en concreto podrían tener la llave

Ahora bien, en una zona de Marte llamada ‘Olympia Undae’ hay un sistema de vientos llamado vórtice polar que haría de barrera para impedir que llegue a esta zona la tormenta de polvo y, por lo tanto, el perclorato. En este mismo territorio, que es el Polo Norte de Marte (con temperaturas de -150º C), hay un mar de dunas las cuales su suelo está compuesto de yeso. Y es aquí cuando la investigación liderada por el profesor honorífico de la Universidad de Alcalá coge fuerza.

El estudio se centra en que hay plantas, llamadas gipsófilas, que son capaces de crecer en suelos compuestos por yeso, en este caso, 'yeso marciano'. Y ellos apuestan por una en concreto, la Gypsophila struthium, conocida como 'hierba jabonera'. Esta podría crecer en estaciones controladas de Marte, en hábitats controlados.

La idea que tienen ellos sería poder hacer crecer plantas alimentarias en hábitats controlados en Marte... pero la Gypsophila struthium, que es la que según el estudio reúne las mejores condiciones para sobrevivir en el planeta, no produce alimentos. Es aquí cuando entrarían en acción los llamados como trabajos de edición genética.

Lo que harían sería trasladar los genes de la Gypsophila struthium, capaz de crecer en este yeso marciano, a otras plantas que sí producen alimentos, como el trigo o el arroz. De esta forma, se obtendría una planta que produce alimentos y que sí es capaz de sobrevivir y crecer en este suelo.

Gypsophila struthium / Jardín Botánico de Castilla-La Mancha

La hierba jabonera, una planta con 'superpoderes' Tiene mucha capacidad de sobrevivir en estas condiciones

en estas condiciones Germina muy bien en yeso

Aguanta muy bien condiciones de sequía

Produce sustancias antioxidantes excelentes para luchar con la radiación

Lógicamente, esto es un estudio y no es sencillo, ni mucho menos. El experto nos explica que "lo veo posible dentro de unos 10 años" y, sobre todo, que la clave la tiene "o bien traer muestras del yeso marciano para comprobar si las plantas son capaces de sobrevivir o bien analizar el yeso in situ, en el propio planeta, que sería mucho más económico". Sea lo que fuere, quién sabe si estamos ante el primer paso de un estudio que cambie la historia de Marte.