La ola de gripe se adelanta en Madrid: ¿debemos volver a las mascarillas? ¿Quiénes tendrían que vacunarse ya?

Cuando bajan las temperaturas, acaba generando toses, mocos... resfriados en general. Pero aunque esta caída de los termómetros acabe haciendo estragos en muchas familias, debemos saber que el resfriado no es una enfermedad grave, aunque sí que es incómoda, desagradable y a veces hasta incapacitante.

De hecho, es responsable del 40 % del absentismo laboral y del 30 % de las faltas en el colegio. Rara vez se complica. Nada menos que unos 200 virus son los responsables de que la mayoría de los ciudadanos acabemos sufriendo un catarro.

Y la mayoría de ellos pertenecen a la familia de los rinovirus, que además del resfriado común, también pueden provocar faringitis, sinusitis —inflamación de la mucosa— e incluso neumonía y bronquiolitis. Los catarros son una dolencia que fácilmente sufriremos todos los años, incluso varias veces, pero no tiene mayor complicación.

Diferente es si hablamos de la gripe, COVID-19 o VRS —Virus Respiratorio Sincitial—, que puede ser potencialmente mortal en determinados grupos vulnerables, como las personas mayores, inmunodeprimidos, embarazadas o lactantes. Un resfriado puede causarnos fiebre, si bien lo normal es que no dure más de 3 días.

Madrid ya supera el umbral epidémico, con 42,42 casos por 100.000 habitantes

También desencadena mucosidad y problemas de garganta, que suelen desaparecer en una semana. Lo peor de todos sus síntomas es la tos, que presenta una evolución más complicada y larga, pero lo normal es que su duración no supere las 2 o 3 semanas. Y sobre los mocos, que es lo que primero empieza, pasa de "agüilla" a ser más espesos.

Sin embargo, lo que preocupa ahora es el aumento de casos de gripe, sobre todo, por la variante K. La temporada en Madrid ha llegado antes de lo esperado y ya supera el umbral epidémico, con 42,42 casos por 100.000 habitantes en la semana 47 y 2.973 contagios notificados. Los grupos más vulnerables concentran los aumentos: mayores de 80 años duplican su incidencia, pasando de 9,43 a 20,44 casos, y los niños de 0 a 4 años cuadruplican los contagios respecto a la semana anterior, con 145,55 casos por 100.000 en pediatría.

¿Cuántos casos se pueden evitar llevando mascarilla?

A estas alturas sabemos de sobra que las mascarillas funcionan mejor cuando todos los que nos rodean las usan, como hacen en países como China o Japón. La razón es que cuando una persona infectada tiene puesta su mascarilla, un gran porcentaje de las partículas infecciosas que exhala quedan atrapadas.

Si queremos estar medianamente seguros necesitamos mascarillas FFP2 o FFP3 para protegernos tanto de cualquiera de las variantes de COVID como de la gripe y otros virus respiratorios que empezarán a ser los grandes protagonistas a partir de este mes de noviembre.

¿Cómo se contagia un catarro? A través de gotas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Por contacto con objetos contaminados (teléfonos, pomos, teclados…).

Las manos son el vehículo principal de transmisión.

La puerta de entrada al organismo suele ser la boca, la nariz o los ojos.

En los niños pequeños, los contagios son más frecuentes por compartir juguetes y tener contacto directo con las manos y la cara.

¿Cómo puedo saber lo que tengo? Estos son los síntomas para diferenciarlo Resfriado común Congestión nasal y mucosidad

Estornudos

Tos seca

Dolor de garganta Gripe Fiebre

Dolor muscular y articular

Fatiga

Dolor de cabeza

Tos: seca o con algo de flema

Congestión nasal y secreción

Dolor de garganta (aunque no siempre) COVID-19 Fiebre

Tos: seca y persistente

Fatiga

Pérdida de gusto y olfato

Congestión nasal

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria Virus Respiratorio Sincitial Fiebre

Tos: seca y persistente

Fatiga

Pérdida de gusto y olfato

Congestión nasal

Dolor de garganta

Dificultad respiratoria

Los 6 mitos sobre el resfriado

"Abrígate, que te vas a resfriar": ¿es cierto? La higiene es la mejor protección contra los resfriados, ya que el frío no los causa, aunque sí puede debilitar las defensas respiratorias. ¿Es verdad que existe un resfriado "mal curado"? Si los síntomas persisten, es que hay otra enfermedad de por medio. Los resfriados se curan por sí solos en 7 o, como mucho, 10 días. ¿La vitamina C de las naranjas evita los catarros? No está probado científicamente que pueda ayudar a reducir la duración de un resfriado. Su papel es prevenir el daño oxidativo. ¿Beber leche aumenta la producción de mocos? Es otro de los mitos extendidos. La textura de la leche puede provocar que tengamos sensación de más mucosidad, pero no es real. Si tengo mocos verdes, ¿necesito antibióticos? La mucosidad verde no significa que haga falta un antibiótico; los resfriados son virales y no requieren estos medicamentos. Si sudas mucho se te va el resfriado. La pérdida de líquido "no mata al virus" ni acelera la recuperación. Lo que si ayuda es el descanso, la hidratación y los analgésicos o antipiréticos.

Los antigripales, ¿funcionan?

No curan ni acortan la duración del resfriado. En pacientes sin factores de riesgo ni complicaciones, pueden utilizarse medicamentos de uso común que combinan analgésicos, antipiréticos, antihistamínicos y descongestionantes para aliviar fiebre, congestión nasal, cefalea y malestar general.

Aunque no combaten directamente el virus, reducen el número de estornudos o toses lo que puede reducir la cantidad de virus que vamos dejando por ahí.

Lo que hay que tener en cuenta sobre la vacuna de la gripe

Casi 600.000 personas en Madrid deciden no vacunarse Más de 80 muertos al día. El año pasado, 12.2825 muertos en España, en cuatro meses

Los fumadores son de riesgo y no lo saben

Como explica Rosa Gómez, responsable de Enfermería en el Centro de Salud Nuestra Señora del Pilar, de Alcalá de Henares, muchos no son conscientes del riesgo que el tabaco supone para la salud. No solo es fundamental la vacuna contra la gripe, también frente al neumococo.

Entre 60 y 65 años son los más reticentes

Este grupo aún no lo tienen tan asumido. Es fundamental fomentar y explicar claramente que la vacunación es una medida de prevención a lo largo de toda la vida, igual que en la infancia. La vacunación no termina a los 14 años.

Si sobran, es bueno vacunarse porque nunca está de más

Una vez termine la campaña, el 31 de enero, los pacientes que no pertenecen a ningún grupo de riesgo y se deseen vacunar, lo pueden hacer si sobran vacunas.

Gente mayor, enfermos crónicos, menores de un año y embarazadas, casi nunca fallan

Desde septiembre, ya preguntan cuándo comienza la campaña de vacunación de la gripe. En estos grupos de edad hay mucha concienciación sobre esta enfermedad.

Entre los 2 y 5 años los padres deben tenerlo más claro

En bebés de 1 año la tasa de vacunación es buena por la información de los padres, aunque baja a partir de los 2 años.

Estudios aseguran que la vacuna es buena para el alzhéimer

Un estudio de la Universidad de Houston señala que las personas que han recibido la vacuna contra la gripe tienen "menor riesgo de desarrollar alzhéimer".

Para los niños es intranasal y no les duele

La vacuna intranasal contra la gripe se administra mediante una pulverización en cada fosa nasal, por lo que supone un método menos doloroso y más fácil que la inyección, que solía ser traumático para los más pequeños.

La vacuna nunca provoca gripe, solo duele el brazo

Aunque algunos pacientes relación la inoculación con algún tipo de cuadro vírico, no es cierto. La vacuna no provoca la enfermedad, solo dolor local, que es temporal.

El único requisito para ponerse esta vacuna es no tener fiebre el día de la cita

En una época donde son habituales los cuadros víricos, como catarros o resfriados comunes, la fiebre es un impedimento para vacunarse contra la gripe. Solo hay que esperar a encontrarse mejor para recibir el pinchazo.