¿Sabes quién fue el enemigo de Alcalá para ser Ciudad Patrimonio de la Humanidad? Descubrimos todos los secretos de la candidatura

En el mes de diciembre, la ciudad complutense vive uno de los aniversarios más especiales de su historia. La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO nace en 1972 con el objetivo de promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio considerado especialmente valioso para la humanidad. Y dentro de ese patrimonio tan valioso está desde hace 27 años Alcalá de Henares.

En la 22ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial, celebrada el 2 de diciembre de 1998 en la localidad japonesa de Kioto, se le otorgó el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad con la denominación de "Universidad y recinto histórico de Alcalá de Henares". Es uno de los mayores reconocimientos que se pueden conceder a una ciudad y se vivió como una auténtica fiesta de la que ahora sus protagonistas tienen mucho que decir.

Cómo se vivió la candidatura de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Alcalá de Henares fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad en Kioto en el año 1998. Hasta Japón viajó una delegación con miembros de la UAH y del ayuntamiento, encabezada por Bartolomé González, alcalde por aquel entonces.

La noticia se conoció a última hora de la tarde en Kioto, es decir, primera hora de la mañana en Alcalá, así que se convirtió en todo un día de fiestas por las calles. "Las campanas empezaron a sonar para comunicárselo a toda la localidad", explicó Bartolomé a La CRónica de Alcalá. Se lamenta de que no pudieron volver inmediatamente a la ciudad para celebrarlo con los vecinos, que era lo que de verdad querían: "Lo celebramos con una cena a la que invitamos a representantes de México, Costa Rica y otros países que habían defendido nuestra candidatura".

El panorama en Kioto era muy diferente al que estaba sucediendo en Alcalá. Ha sido de los días más importantes de nuestra historia y su celebración no fue para menos. Por aquel entonces la población era de 163.831 habitantes, y, como nos cuenta Pilar Navío, periodista que cubrió aquel día para RNE, "se lanzaron a la calle unos 70.000 alcalaínos para celebrar que su ciudad era Patrimonio de la Humanidad, la gente estaba feliz y se felicitaban entre ellos sin conocerse".

Celebración en la plaza de Cervantes / Pilar Navío

Pilar Navío asegura que "Los abrazos y lloros se veían por todas partes, se había generado mucha expectación en las semanas previas y la tensión acumulada era brutal, se había apostado mucho para que saliera adelante". La celebración por Alcalá se alargó durante todo el día, con muchísimos fuegos artificiales.

Lo que hay que saber y recordar de la candidatura de Alcalá como Ciudad Patrimonio de la Humanidad La hora de hacerlo oficial en Alcalá no fue real, estaba pactaba. Como nos cuenta Pilar Navío, "el alcalde pactó con el primer teniente de alcalde la hora de la llamada, para que fuera un buen momento".

Como nos cuenta Pilar Navío, "el alcalde pactó con el primer teniente de alcalde la hora de la llamada, para que fuera un buen momento". Desde aquel día Kioto es como una segunda casa y la recordamos con mucho cariño ¿Cómo no vamos a querer a Kioto? Para nuestros testigos directos es "como un segundo hogar", y de hecho una sala de Santa María La Rica recibe este nombre.

¿Cómo no vamos a querer a Kioto? Para nuestros testigos directos es "como un segundo hogar", y de hecho una sala de Santa María La Rica recibe este nombre. El proceso duró dos años y la gente se enteró poco a poco. No fue un proceso rápido, ni mucho menos. Tardó unos dos años, y los vecinos se fueron enterando por los medios, "se fue corriendo la voz".

No fue un proceso rápido, ni mucho menos. Tardó unos dos años, y los vecinos se fueron enterando por los medios, "se fue corriendo la voz". Gracias a aquel día se han recuperado mucho edificios . Como el Colegio San José de Caracciolos y el convento de San Juan de la Penitencia, ¡y lo que queda!

. Como el Colegio San José de Caracciolos y el convento de San Juan de la Penitencia, ¡y lo que queda! La sociedad de Condueños despertó admiración en la UNESCO y fue decisiva . Esta institución fue (y sigue siendo) clave para preservar el patrimonio de Alcalá y generó "mucho impacto" en la UNESCO, nos explican.

. Esta institución fue (y sigue siendo) clave para preservar el patrimonio de Alcalá y generó "mucho impacto" en la UNESCO, nos explican. Cisneros, la primera ciudad universitaria del mundo y Cervantes fueron claves . La UAH fue la segunda universidad nombrada Patrimonio de la Humanidad, solo la de Virginia ostentó el título antes. Además, fue referente para las universidades más antiguas de Latinoamérica al tener como base de la fundación Cardenal Cisneros. Y también Cervantes, descrito por la UNESCO como "un gigante de la literatura universal".

. La UAH fue la segunda universidad nombrada Patrimonio de la Humanidad, solo la de Virginia ostentó el título antes. Además, fue referente para las universidades más antiguas de Latinoamérica al tener como base de la fundación Cardenal Cisneros. Y también Cervantes, descrito por la UNESCO como "un gigante de la literatura universal". Apoyaron mucho todos los países iberoamericanos porque se consideraban parte. Liderados por el representante de México, que defendió con fuerza la candidatura, todos los países iberoamericanos sintieron la candidatura de Alcalá como propia.

Liderados por el representante de México, que defendió con fuerza la candidatura, todos los países iberoamericanos sintieron la candidatura de Alcalá como propia. Francia e Inglaterra visitaron la ciudad y se volcaron. Como nos cuentan las fuentes directas, visitaron miembros de ambos países nuestra ciudad y se quedaron impactados "por el patrimonio e historia".

Los protagonistas de Alcalá nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad

Del día en el que Alcalá fue nombrada Ciudad Patrimonio de la Humanidad hubo tres protagonistas claros. Los que comenzaron con la iniciativa fueron el ayuntamiento y la UAH, aunque poco a poco se fueron sumando más personas. La delegación que se trasladó a Japón estaba encabezada por el alcalde, Bartolomé González y el rector, Manuel Gala, mientras que Pilar Navío detallaba su crónica desde la ciudad complutense.

Pilar Navío, cronista de Radio Nacional en aquel momento

Pilar, alcalaína y periodista, por aquel entonces tenía 45 años, y trabajó cubriendo el memorable día para la ciudad para Radio Nacional de España. Ella estaba en el salón de plenos del ayuntamiento y lo recuerda "con mucho nerviosismo e inquietud, estábamos todos esperando la llamada y, cuando se produjo, fue un momento de mucha tensión porque no pudimos gritar, ya que la conversación telefónica con Kioto continuaba", explica.

Una vez se colgó el teléfono... "Empezamos a gritar y a abrazarnos todos: periodistas, concejales, funcionarios... fue un momento de éxtasis". Desde luego que a Pilar jamás se le olvidara aquel día. Un paso fundamental para que nuestra ciudad hoy sea lo que es: "Ha sido de las mejores noticias que he dado en mi carrera y jamás se me olvidará. Recuerdo a la gente felicitándose por la calle sin conocerse", concluye emocionada.

Bartolomé González: "La UNESCO dijo que nunca había visto una ciudad tan volcada"

El alcalde de Alcalá en aquel entonces era Bartolomé González. En declaraciones a La CRónica, lo recuerda como su mayor logro en los 20 años que estuvo en el ayuntamiento. Lo que empezó siendo un proyecto institucional, confitó en la ilusión de toda la ciudad y con un resultado muy positivo.

La propia UNESCO le transmitió su sorpresa con la respuesta de los vecinos: "Nunca habían visto una ciudad tan volcada, era la primera vez que una candidatura suscitaba tanto interés, con tanta gente esperando el fallo".

Alcalá de Henares celebra 27 años como ciudad Patrimonio de la Humanidad / EPE

Eso sí, el actual Director General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español deja claro que: "La UNESCO no te da nada, te reconoce lo que ya eres y lo da a conocer al mundo". Esa gran fiesta de 1998 , terminó en "años de trabajo en los que la ciudad se consolidó como un referente".

El rector Manuel Gala fue el único que acompañó al alcalde en la presentación de la candidatura

Manuel Gala, que llevaba por aquel entonces 14 años como rector de la Universidad de Alcalá, recuerda "destellos" de ese día en Kioto. "De normal en las reuniones de la Unesco participan los países miembros que están en el órgano, pero nos dejaron pasar al alcalde y a mí cuando se presentó la propuesta de Alcalá".

Recuerda como la ciudad complutense: "Tuvimos el apoyo de todos los países iberoamericanos y la mención que se le dio a la importancia de Universidad". Y es que su candidatura contó con el apoyo de muchos representantes.

No solo los países de Iberoamérica nos apoyaron, también Francia o Reino Unido se mostraron a favor. Nuestro mayor detractor fue el diplomático tailandés Thepkamol Devakua, hoy con 89 años y fue Ministro de Asuntos Exteriores. Este representante cuestionó uno de los puntos de la propuesta y su valor, pero el portavoz mexicano la defendió por ser de todos los pueblos hispanoamericanos y dar importancia al español.