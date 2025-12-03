Alerta de la AEMET por nieve en la Comunidad de Madrid: ¿veremos nevar en Alcalá de Henares?

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y son muchos los españoles que se fijan en el tiempo que hará en estos próximos días. Según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante los próximos días el tiempo estará marcado por la llegada de varios frentes atlánticos, que dejarán lluvias y temperaturas inestables al menos hasta el fin de semana.

Alerta amarilla por nevadas

Las zonas más afectadas están siendo Castilla y León y la Comunidad de Madrid, las cuales tienen activadas la alerta amarilla por nevadas, que podrían dejar más de 5 centímetros en 24 horas a partir de cotas de 1.400-1.200 metros.

Ayer martes hubo varias nevadas en ambos puntos, y estas continuarán durante hoy miércoles. En cuanto a la Sierra de Madrid, las precipitaciones de nieve más duras serán desde los 1.200 metros. La previsión de la AEMET en el resto de la región apuntó a brumas y nieblas, y parece ser que mañana ocurrirá lo mismo.

Primera nevada en Navacerrada. / DGT

La actual previsión contempla que las nevadas empiecen a remitir el jueves, cuando la cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros al principio de la jornada, e irá subiendo hasta los 1.600 metros. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios, de hecho irán en ligero ascenso durante los próximos días.

Previsión en Alcalá de Henares

La previsión de la AEMET en Alcalá de Henares para los próximos días sigue un patrón muy similar al de la Comunidad en su conjunto. Las lluvias vienen y van, las temperaturas sufren un aumento constante para, posteriormente, vivir un descenso a comienzo de la semana que viene. Además, cabe la posibilidad de ver nieve en la provincia en algunos días puntuales.

Lluvias intermitentes y temperatura en ascenso

En el caso de las lluvias el peor día de la semana será el jueves, con precipitaciones constantes durante la madrugada y la mañana, reduciendo algo la posibilidad durante la tarde. El viernes será un día nublado, con un repunte de tres grados en la mínima, pero las probabilidades de lluvia son mucho menores.

¿Habrá lluvias esta semana en Alcalá de Henares? Previsión de la AEMET por para los próximos días / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante el sábado y el domingo las posibilidades de lluvia se reducen al 50%, viviendo además dos de los días con mayor temperatura de la semana. Cabe destacar en especial el termómetro del sábado, que marcará una mínima de 9º C, inusual con respecto al resto de la semana, y una máxima de 16º C.

Ya el lunes, festivo nacional, se espera un día nublado pero sin precipitaciones. Ideal por si se quiere aprovechar el Día de la Inmaculada Concepción para visitar o pasear por la ciudad cervantina.

Posibilidad de nieve

Y si las lluvias y temperaturas van a ser ciertamente inestables durante la semana, la nieve seguirá también ese modelo. Mañana, jueves, se podrían observar nevadas de 5 centímetros a partir de cotas de 1.400-1.600 metros. El viernes la cota de nieve aumentará a los 1.700 metros y el sábado llegará a los 2.400 metros.