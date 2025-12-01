SUCESO
Un hombre de 35 años resulta herido grave por arma blanca en un parque de Alcalá de Henares
El suceso tuvo lugar en la calle Granados, cerca de un supermercado, y la Policía Nacional investiga para esclarecer las circunstancias de la agresión con arma blanca
Un hombre de 35 años ha resultado herido por arma blanca en el hemitórax izquierdo en un parque de Alcalá de Henares que ya ha sido derivado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
La víctima se encontraba en la vía pública, en la calle Granados, junto a un supermercado del barrio de El Chorrillo. Los hechos han ocurrido en torno a las 09.30 horas de este sábado, tal y como ha confirmado la Jefatura Superior de Policía Nacional a EFE.
La llamada ha alertado de una agresión a una persona que "estaba en el suelo y no respondía", tal y como ha explicado el SUMMA112.
Los sanitarios, a su llegada, han apreciado que el hombre presentaba al menos una herida de arma blanca en el hemitórax izquierdo.
SUMMA112 ha estabilizado al herido y lo ha trasladado intubado al Hospital Gregorio Marañón con pronóstico grave, donde ha quedado ingresado.
Policía Nacional se está haciendo cargo de la investigación de lo sucedido y, por el momento, no han podido identificar al autor de la agresión.
