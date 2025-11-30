Cuánto cuesta vivir en Alcalá de Henares: las zonas más baratas, el coste de vida y precio del transporte público

Alcalá de Henares se ha convertido en una gran opción para aquellos que buscan un lugar donde vivir en las proximidades de Madrid. La ciudad cervantina, que ofrece tanto un rico patrimonio cultural como una notable calidad de vida, es una combinación perfecta de tranquilidad y dinamismo.

Por ello, si estás interesado en establecer tu residencia en la ciudad de Miguel de Cervantes, puede que este artículo te interese. A continuación te explicamos algunos factores como las mejores zonas, los barrios más baratos, el coste de vida o el precio del transporte público en Alcalá de Henares.

¿Por qué vivir en Alcalá de Henares?

Casco histórico / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Ubicada a unos 40 minutos de la capital, Alcalá de Henares está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es un municipio que tiene todos los servicios necesarios para garantizar tu comodidad.

La localidad dispone de un amplio abanico de centros comerciales y grandes superficies para disfrutar del ocio o la gastronomía. Además, la ciudad complutense cuenta con un entorno culturalmente enriquecedor, una variada oferta de espacios verdes y una excelente conectividad con Madrid.

¿Dónde vivir en Alcalá de Henares?

Vivienda en Colonia-Bripac / Fotocasa

Según un estudio de Fotocasa, el valor medio de un inmueble en Alcalá de Henares es de 220.429 euros. El precio medio del metro cuadrado es de 2.300 euros. El portal inmobiliario explica que las viviendas más comunes del municipio son los pisos de 80 m² con tres habitaciones situados en la tercera planta del inmueble.

Colonia-Bripac, La Garena, Ensanche o el Casco histórico, con un valor medio de compra de 346.754 euros, 326.653 euros, 309.635 euros o 296.044 euros respectivamente, son los distritos más caros de la localidad alcalaína, mientras que las zonas de Reyes Católicos, Chorrillo y Val son las zonas más baratas en cuanto al precio medio por metro cuadrado.

¿Cuánto cuesta vivir en Alcalá de Henares?

Casco histórico / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El coste de vida es un factor clave a considerar a la hora de elegir residencia. Según Idealista, teniendo en cuenta elementos como el gasto cotidiano, la zona, el tipo de vivienda o el transporte público, que tiene descuentos para gente joven y su precio ronda los 32€ mensuales, vivir en Alcalá de Henares cuesta alrededor de 986€ al mes.