El Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca el I Concurso de Villancicos Navideños: fecha, requisitos y premios

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares convoca el Premio para la realización del I Concurso de Villancicos 'Ciudad Alcalá de Henares', que se realizará el próximo día 23 de diciembre a partir de las 18 horas en el Auditorio Municipal Paco de Lucía.

Representar el espíritu navideño

El concejal de Fiestas y Tradiciones Populares, Antonio Saldaña, ha explicado que el objetivo de este concurso es "reforzar la figura del villancico como elemento musical tradicional de la Navidad cantado de forma coral, seleccionando, entre los grupos de villancicos presentados, aquel que el jurado considere mejor".

Antonio Saldaña en la presentación de la programación de Navidad / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

El jurado, a la hora de decidir, tendrá en cuenta tanto la conjunción de las voces como la idoneidad de los temas elegidos para interpretar y representar de la mejor manera el espíritu navideño.

Requisitos para participar

En este concurso podrán participar todas las personas, entidades, asociaciones o grupos de, al menos, 5 personas. Eso sí, al menos uno de los componentes de cada grupo deberá ser mayor de edad. El número máximo de participantes será de 15 grupos.

El plazo de presentación de las solicitudes para participar en el concurso finalizará a las 14:00 horas del día 15 de diciembre de 2025 (inclusive). En caso de que al finalizar el plazo hubiera más de 15 grupos presentados, el jurado realizará una preselección atendiendo a la trayectoria del grupo, así como al repertorio que utilizará.

Sistema y valoración del concurso

Para determinar el orden de aparición en el concurso se realizará un sorteo el día 18 de diciembre a las 12:00 horas en la Concejalía de Fiestas y Tradiciones populares de Alcalá de Henares. Si, por una razón de peso, se tuviera que cambiar de lugar se indicará a través de la página web.

Árbol de Navidad en Álcala de Henares, 2022 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Se establece una categoría para los grupos, con el mínimo de cinco personas y un máximo de 75 personas. Cada grupo cantará un villancico o composición navideña, preferentemente tradicional española, con una duración máxima de cinco minutos.

La selección y concesión de los premios se realizará a propuesta de un Jurado que estará constituido por un mínimo de tres personas, siendo una de estas Antonio Saldaña, o en quien este delegue, y otras dos personas relevantes de la música y la cultura.

Premios del concurso

Se otorgarán los siguientes premios en dicho concurso: 1.000 euros al primer premio, 500 euros el segundo, 250 el tercero y cuarto, y 500 euros al mejor grupo joven. Se entenderá por grupo Joven aquella agrupación de más de 5 personas cuya mayoría de integrantes tengan una edad comprendida entre 15 y 25 años, contando siempre con una persona mayor de edad.

Cabe destacar que el jurado, si así lo estima conveniente, podrá conceder Premios o Menciones especiales, sin dotación económica, así como dejar desierto algún Premio.