LISTADO ISPA
¿Cuánto dinero cobran los alcaldes del Corredor del Henares? Sueldos y municipios con las retribuciones más altas
El listado que revela los sueldos reales de los alcaldes de cada municipio y ciudad vuelve, como cada año, a sorprendernos
Un año más, se ha vuelto a publicar el listado ISPA (Información Salarial de Puestos de la Administración) que revela los sueldos de los alcaldes de ciudades y municipios. Y, aunque no todos los ayuntamientos lo hacen público, este no es el caso de Alcalá de Henares.
¿Cuánto cobra la alcaldesa de Alcalá de Henares?
Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares pertenecen al llamado Corredor del Henares, municipios ubicados a unos 30 kilómetros del centro de la capital española. Y, gracias al listado ISPA, ahora son públicos los salarios de los respectivos alcaldes y alcaldesas:
- La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, cobra 87.243 euros anuales.
- Alejandro Navarro Prieto, de Torrejón de Ardoz, 87.782 euros.
- Javier Corpa, al frente del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, percibe un salario de 52.191 euros.
- Y en este cuarteto que forma el Corredor del Henares falta Coslada, que desde su ayuntamiento no han facilitado esta información al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Pero no es el único consistorio que no revelado el sueldo de su alcalde; hasta 1.250 ayuntamientos no lo han hecho público.
¿Cuáles son los alcaldes que más y menos cobran?
Según el documento, que refleja el salario de 8.131 alcaldes, el que más cobra es José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, con un salario de 110.688 euros anuales. Le sigue con 105.557 euros Juan Mari Aburto (Bilbao) y completa el top 3 el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, con 104.000 euros.
Y dentro de los que menos cobran, hay hasta 300 municipios en los que su alcalde cobra la cantidad de cero euros.
