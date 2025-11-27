Las administraciones de Alcalá que más décimos premiados de Navidad han repartido de la historia

Alcalá de Henares es una ciudad con suerte en muchos aspectos. También en los juegos de azar. Y es que, la Lotería de Navidad tiene una estrecha relación con la ciudad alcalaína por la cantidad de veces que ha tocado El Gordo, siendo la más recordada la edición de 2012.

La ciudad complutense buscan repetir la suerte que han tenido varias de sus administraciones en los últimos años. En el mismo sorteo de Navidad del año pasado, 'Don Chepudo' y las administraciones de la calle Mayor y la avenida Reyes Católicos vendieron décimos del cuarto premio, el 77.768.

Una buena racha

La suerte repartida en 2024 se corresponde a la perfección con la racha de años consecutivos que las administraciones de Alcalá llevan repartiendo premios. En 2023 Don Chepudo y La Cervantina repartieron varios décimos de El Gordo. Por su parte, La Niña Bonita, la administración del Val, vendió dos quintos premios.

De hecho, también se repartieron décimos del quinto premio en Don Chepudo (que repetía), La Librería Garvar y El Trébol de la Suerte de la Galería Juan de Austria. El del año 2023 fue un reparto de premios que sin duda alegraron la vida a muchos alcalaínos.

Valentín (Administración Don Chepudo) y su duende nos dan las claves para que nos toque el Gordo en esta lotería de Navidad / EPE

En 2021 fueron el CD Avance y La Peña El Juglar quienes más euros repartieron (200.000) de los más de 800.000 que vendió la administración nº 8 de Alcalá de Henares, situada en la calle Andrea Doria.

En plena pandemia, año 2020, la suerte volvió a sonreír en la ciudad cervantina. La administración de El Corte Inglés regó de premios a los vecinos repartiendo 56 millones de euros. Cinco de esos millones los repartió una pequeña empresa familiar, que compró sus décimos en el centro comercial y los vendió entre sus clientes y amigos.

En 2019 cayó un pellizco del tercer premio y cerca de un millón de euros del cuarto. En 2018, la administración nº 12 y La Cervantina vendieron el quinto premio y en 2016 se vendió algún décimo por máquina del segundo premio.

'El Chorrillo' repartió millones en 2012

Previo a 2023, la última vez que el gran premio cayó en Alcalá fue en 2012. Entonces, en la administración de loterías número 12 de 'El Chorrilllo' no es que cayera El Gordo, sino que Javier Gutiérrez, el lotero, vendió dos tercios del primer premio de la Lotería de Navidad.

Aquel 22 de diciembre de 2022, esta administración alcalaína dejó un inolvidable premio de 520 millones de euros gracias al 76.058, tras venderse 130 series de las 180 que se vendieron en total. Además, la administración de El Val también pilló un pellizco de 500.000 euros.

Un 'gafe' curioso

En el año 2022, Loterías y Apuestas del Estado decidió instalar en la plaza de Cervantes su árbol de Navidad para conmemorar el V Centenario de Antonio de Nebrija. Sin embargo, el árbol 'gafó' el sorteo: en Alcalá de Henares no se vendió ni un solo décimo de los premiados en la Lotería de Navidad.

Árbol de Navidad en Álcala de Henares, 2022 / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Este curioso episodio ha sido la excepción a una racha de inmejorable suerte en la ciudad, liderada por, entre otros, la administración 'Don Chepudo' o el recuerdo del gran premio repartido por 'El Chorrillo'.