Cómo recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares: guía completa para evitar pagar 140 euros

A partir de 2025, los vecinos de Alcalá de Henares verán reflejada en sus facturas de agua una nueva "tasa de basuras" —con un coste medio de 140 euros— (oficialmente “tasa por prestación del servicio de recogida, gestión, transporte y tratamiento de residuos”). Esta medida ha generado un fuerte rechazo social, especialmente por parte de asociaciones vecinales, que denuncian que "se va a pagar dos veces".

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la ordenanza de basura del Ayuntamiento de León para 2025 por defectos de tramitación, lo que implica que el “tasazo” no se aplicará mientras no se corrija la ordenanza. El consistorio leonés ya ha reconocido que devolverá los recibos emitidos bajo la ordenanza anulada: según fuentes locales, unos 6.000 recibos serán devueltos.

Por su parte, la organización FACUA ha animado a los vecinos a presentar reclamaciones formales para recuperar lo pagado indebidamente, argumentando que el cálculo de la tasa no respeta correctamente el principio "quien contamina, paga".

Este efecto se ha contagiado a otros municipios españoles. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha facilitado a los afectados una guía para recurrir en un tiempo máximo de 30 días desde la llegada de la notificación del pago.

En Alcalá de Henares se ha rebajado el IBI para compensar la tasa de basuras / EFE

Se trata de un trámite administrativo "fácil y gratuito", sin necesidad de llegar a la vía judicial. Un documento que, no obstante, también está disponible para los vecinos complutenses. Hay que tener en cuenta que la tasa de basuras no es una decisión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y por eso en los dos últimos años se han rebajado tributos como el IBI, la plusvalía o el IAE, con un ahorro total de cinco millones de euros.

¿Por qué es obligatorio pagar la tasa de basuras? La tasa se basa en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que implementa la Directiva Europea 2018/851, que exige aplicar el principio “quien contamina paga”. Para los ayuntamientos, la tasa responde al coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos; sin embargo, las asociaiones vecinales aseguran que la fórmula aplicada es injusta y desproporcionada.

Documento para recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares Documento para recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares

Así puedes recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares