IMPUESTOS
Cómo recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares: guía completa para evitar pagar 140 euros
Para recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares, es necesario recibir la carta de pago y abonar la cantidad solicitada, después se debe presentar un recurso telemático en la Sede Electrónica del Ayuntamiento
R. Sardiña
A partir de 2025, los vecinos de Alcalá de Henares verán reflejada en sus facturas de agua una nueva "tasa de basuras" —con un coste medio de 140 euros— (oficialmente “tasa por prestación del servicio de recogida, gestión, transporte y tratamiento de residuos”). Esta medida ha generado un fuerte rechazo social, especialmente por parte de asociaciones vecinales, que denuncian que "se va a pagar dos veces".
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anuló la ordenanza de basura del Ayuntamiento de León para 2025 por defectos de tramitación, lo que implica que el “tasazo” no se aplicará mientras no se corrija la ordenanza. El consistorio leonés ya ha reconocido que devolverá los recibos emitidos bajo la ordenanza anulada: según fuentes locales, unos 6.000 recibos serán devueltos.
Por su parte, la organización FACUA ha animado a los vecinos a presentar reclamaciones formales para recuperar lo pagado indebidamente, argumentando que el cálculo de la tasa no respeta correctamente el principio "quien contamina, paga".
Este efecto se ha contagiado a otros municipios españoles. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha facilitado a los afectados una guía para recurrir en un tiempo máximo de 30 días desde la llegada de la notificación del pago.
Se trata de un trámite administrativo "fácil y gratuito", sin necesidad de llegar a la vía judicial. Un documento que, no obstante, también está disponible para los vecinos complutenses. Hay que tener en cuenta que la tasa de basuras no es una decisión del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, y por eso en los dos últimos años se han rebajado tributos como el IBI, la plusvalía o el IAE, con un ahorro total de cinco millones de euros.
¿Por qué es obligatorio pagar la tasa de basuras?
La tasa se basa en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, que implementa la Directiva Europea 2018/851, que exige aplicar el principio “quien contamina paga”. Para los ayuntamientos, la tasa responde al coste real de la recogida, transporte y tratamiento de residuos; sin embargo, las asociaiones vecinales aseguran que la fórmula aplicada es injusta y desproporcionada.
Documento para recurrir la tasa de basuras en Alcalá de HenaresDocumento para recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares
Así puedes recurrir la tasa de basuras en Alcalá de Henares
- Primer paso: se debe recibir la carta de pago.
- Segundo paso: abonar la tasa, ya que es obligatoria.
- Recurso vía telemática: Solo hay que rellenar con los datos los campos del documento marcados en color rojo. Mientras que el texto en verde sólo se utilizará si se presenta el recurso en representación de una entidad o de otra persona.
- Una vez completado, se puede presentar por vía telemática en la Sede Electrónica del Ayuntamiento, adjuntando el recurso en el trámite “Reclamación económico-administrativa (Servicio de Gestión Tributaria)"».
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- Alegría y mucho alivio en la línea 7B en el primer día laborable tras su reapertura: “Hemos ganado horas de vida”
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- El Ayuntamiento de Madrid renueva su identidad visual tras 20 años 'a coste de cero euros': así es el nuevo logotipo con letra 'chulapa
- Las seis universidades públicas madrileñas paran este miércoles y jueves para exigir más financiación y rechazar la futura Ley de Universidades
- Una bula papal de 1695 perdida durante un siglo reaparece en el Colegio de la Abogacía de Madrid