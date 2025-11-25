DECORACIÓN NAVIDEÑA
La ciudad a media hora de Madrid que compite con Vigo por ser la que más luces tiene en Navidad: casi cinco millones de puntos LED
Más allá de Madrid y Vigo, hay una ciudad de la capital que este año destacará por tener las figuras más brillantes de toda España
Madrid capital disfruta ya de 13 millones de puntos LED como decoración navideña. Y Vigo hace lo propio con 12 millones. Pero, para sorpresa de todos, hay una ciudad que se encuentra muy arriba en este navideño ránking por ser el que más luces tiene: Alcalá de Henares.
¿Cuántas luces encenderá Alcalá de Henares este sábado?
A las 20:00 de este sábado la Comparsa de Gigantes de la ciudad dará el pregón y posteriormente tendrá lugar el encendido. Y, como ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los alcalaínos disfrutarán esta Navidad de una decoración récord en la ciudad: ¡4,8 millones de puntos LED!
La empresa encargada de la iluminación alcalaína, 'Iluminaciones Jesús Nazareno SL', nos explica que "es un número muy elevado pero porque es nuestra principal característica, nuestra iluminación brilla más que ninguna, son figuras muy brillantes con muchos puntos LED. El alcalaíno va a disfrutar mucho".
Y es que la realidad es que, si nos fijamos en los puntos LED, solo superan a Alcalá en número las siguientes ciudades:
- Madrid, con 13 millones de puntos LED
- Vigo con 12 millones
- Tenerife, con 6
- Barcelona, con 126 kilómetros
Una empresa de prestigio en el sector de iluminación como es 'Ximénez Iluminación', encargada de la decoración de Madrid y Vigo, nos explica que "ya no se habla de luces sino de puntos LED". Aunque Alcalá no tendrá una iluminación kilométrica, pero sus figuras serán de las más brillantes de toda España.
Presupuesto récord para la Navidad 2025
La ciudad complutense encenderá este sábado, gracias a un presupuesto récord de 385.800 euros, los siguientes elementos repartidos por todas las zonas:
- 235 arcos
- 304 motivos de farola
- 11 letreros
- 3 espacios con cortinas de luz
- 66 figuras de mediano tamaño
- 5 de gran tamaño
- Un ángel anunciador de 6 metros en plaza Cruz Verde
- Un cono de 16 en vía Complutense
- Otro transitable de 20 en la plaza de San Diego
El concejal de Fiestas, Antonio Saldaña, nos destacó recientemente como novedad de este año que "habrá un letrero anunciador en todos los barrios para felicitar a nuestros vecinos. En los últimos años solía haber 3 o 4 y esta Navidad habrá un total de 11. Y este año no habrá una noria tan grande como la del año pasado por las obras en la plaza de Cervantes". Además, habrá nuevas iluminaciones en los siguientes emplazamientos:
- Juan Ramon Jiménez (Ciudad 10)
- San Vidal (barrio de Gorriones)
- Avenida de Ajalvir (Iviasa-Chorrillo)
- Barberán y Collar (Ciudad del Aire)
