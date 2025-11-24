¿Sabes cuáles son los perfiles laborales más demandados en Alcalá de Henares?

Alcalá de Henares encara la recta final del año con una evolución laboral que muestra signos de estabilidad: el paro descendió ligeramente en octubre hasta situarse en 9.293 personas desempleadas, y la ciudad suma 409 trabajadores más que hace un año, según los últimos registros de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Una cifra que marca un cambio relevante en perspectiva histórica: es el mejor octubre desde 2009 y el tercer mejor mes de 2025.

Esta evolución se nota en la demanda de empleo real de las empresas. En un municipio donde la industria y la distribución conforman el corazón del tejido empresarial, los perfiles más buscados se están consolidando de manera clara. Administrativos, operarios de logística y profesionales técnicos especializados concentran buena parte de las ofertas que llegan al mercado complutense. Son puestos ligados a sectores estables y que suelen absorber mano de obra incluso en momentos de desaceleración.

¿Qué perfil de trabajador son los más demandados en Alcalá?

Entre los perfiles que más se solicitan, destacan tres grandes bloques: técnicos especializados (30%), como técnicos de mantenimiento industrial, electrónica y telecomunicaciones; operarios especializados (30%), entre ellos electromecánicos y técnicos de mantenimiento; y administrativos (15%), especialmente auxiliares administrativos y contables. Profesiones que representan el mercado laboral del municipio complutense, que funcione como punto logístico en el corredor del Henares.

A la hora de la formación necesaria para poder acceder a estos puestos, en el caso de los administrativos la formación mínima requerida es Bachillerato o un Grado Medio de Formación Profesional, como Técnico en Gestión Administrativa. Sus tareas abarcan la gestión documental, apoyo a contabilidad y funciones de comunicación interna.

Por su parte, los operarios de logística deben contar al menos con la ESO. Sus labores incluyen la recepción, clasificación, almacenamiento y preparación de pedidos, además del control de inventarios y el manejo de la cadena de suministro.

El nuevo ciclo de Alcalá Desarrollo: 'Conecta, crea y crece'

Para acompañar este movimiento del mercado laboral, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el ciclo “Conecta, crea y crece”, un programa gratuito que reúne sesiones prácticas desde principios de noviembre. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de quienes buscan trabajo o necesitan una reconversión profesional para adaptarse a los perfiles más demandados. La iniciativa proporciona herramientas concretas y pretende conectar las necesidades reales de las empresas con las capacidades de la población activa.

En este contexto, Alcalá encara el final de 2025 con un balance moderadamente positivo y con un reto claro: seguir alineando formación, empleo y necesidades del tejido empresarial para mantener la senda iniciada este otoño, el mejor que ha vivido la ciudad en más de una década.