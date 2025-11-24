1.800 autobuses para 104.000 pasajeros diarios por los cortes de Cercanías: ¿Es suficiente? ¿Qué mejorarán las obras?

Azuqueca, Meco, Alcalá de Henares Universidad, Alcalá de Henares, La Garena, Soto del Henares, Torrejón de Ardoz y San Fernando ya sufren los cortes de las líneas de Cercanías C2, C7 y C8. Y así seguirán por las obras que se están acometiendo hasta el 29 de noviembre inclusive.

En su lugar, Renfe ha dispuesto de un refuerzo que incluye 1.800 expediciones de autobuses, con frecuencias aproximadas de un autobús cada dos minutos en los momentos de mayor demanda. Y en horas valle de 6 a 25 minutos.

Además, a propuesta del ayuntamiento, los autobuses no salen por la vía Complutense, sino por la avenida de La Alcarria, con el objetivo de evitar la saturación de una de las calles más transitadas de la ciudad. Los autobuses van claramente señalizados como servicio especial de Renfe, para facilitar su identificación por parte de los usuarios, y salen desde la estación de tren (plaza 11 de marzo).

"Hemos logrado que Renfe asuma un refuerzo importante de autobuses, con 1.800 expediciones previstas y frecuencias muy altas en horas punta, y que acepte modificar los recorridos para no colapsar la Vía Complutense. Es una buena noticia y agradecemos que se haya escuchado al ayuntamiento", señaló Cristina Alcañiz, concejala de Urbanismo y Movilidad.

Estos serán los cortes que sufrirán las tres líneas

La interrupción del servicio se realizará en tres fases:

Hasta el 25 de noviembre el corte será total entre Azuqueca y San Fernando Del 25 al 28 de noviembre, entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz El 28 y 29 de noviembre, entre Azuqueca y Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá "vigilará" el correcto funcionamiento del servicio especial de autobuses

Aunque la concejala ha advertido de que el Consistorio mantendrá la máxima vigilancia durante los días de corte: "Lo importante no es solo el plan sobre el papel, sino que el dispositivo funcione desde el primer minuto. Estaremos muy pendientes de que no se repitan las escenas de saturación, largas esperas y problemas de acceso a centros de trabajo y universidades que ya hemos vivido en otras ocasiones”.

Alcalá se verá muy afectada durante ocho días por los cortes / EPE

Alcañiz ha insistido en la necesidad de que Renfe y el Ministerio garanticen información clara y anticipada a la ciudadanía sobre horarios, frecuencias, paradas, señalización de autobuses y presencia de personal de apoyo en las estaciones: "Los vecinos tienen derecho a saber con tiempo cómo van a poder desplazarse. Hemos pedido que toda la información esté disponible antes del inicio de los cortes y que se refuerce la atención en las estaciones de Alcalá".

1.800 autobuses (225 al día)... ¿para 104.000 pasajeros diarios?

Según hemos podido conocer por fuentes de Renfe, contando todas las estaciones afectadas, "se suben y bajan diariamente en estas paradas unas 104.000 personas". Cálculos que hacen sospechar que muchos vecinos se quedarán sin espacio en los autobuses que se han puesto como método de transporte alternativo durante estos días. Teniendo en cuenta que los autobuses tienen capacidad para unas 50 personas y que serán 225 cada día (1.800 en total), se montarán en total 11.250 vecinos, por lo que es una incógnita qué pasara con las más de 90.000 personas restantes.

Aunque desde el ayuntamiento complutense reconocen el esfuerzo que ha hecho la compañía: "Es un refuerzo importante", "lo valoramos positivamente" o "es un primer paso positivo" son algunas de las declaraciones de los diferentes grupos políticos del consistorio.

¿En qué consisten las obras y cómo afectarán al servicio?

Las obras que se van a acometer son:

Renovación completa de la señalización .

. Sustitución de sistemas de enclavamientos y detección de trenes. El enclavamiento es el sistema que impide que se realicen itinerarios incompatibles, o sea, que evita que los trenes se choquen entre sí.

Y estas actuaciones provocarán...