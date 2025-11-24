¿Sabes cuántas series se han grabado en Alcalá de Henares? De 'La que se avecina' a 'La casa de papel'

Con su gran patrimonio histórico, arquitectura única y bonitos espacios, Alcalá de Henares ha conseguido ser escenario de grandes novelas o películas, pero también ha conquistado la pequeña pantalla. Algunas de las series más populares de los últimos tiempos en España han grabado capítulos en la localidad. A tan solo 30 km de Madrid y 15 km del Aeropuerto de Barajas, ofrece localizaciones excelentes para toda clase de producciones.

Alcalá Film Office es la iniciativa municipal encargada de gestionar todos los permisos y solicitudes para los rodajes en la ciudad. En su página web, explican de forma detallada qué series se han grabado en el municipio.

Más de 200 rodajes en diferentes localizaciones de Alcalá de Henares

En diferentes localizaciones, Alcalá de Henares ha acogido más de 200 rodajes, entre ellos series muy destacadas como: ‘Machos Alfa’, ‘La casa de papel’ o ‘La que se avecina’. Algunos de los espacios más utilizados han sido edificios de la UAH, la Calle Mayor o la Biblioteca Pública Cardenal Cisneros.

Las series más famosas de este recorrido son:

'Machos Alfa'. La serie que refleja las nuevas masculinidades grabó escenas en la finca el Soto Mónico.

La serie que refleja las nuevas masculinidades grabó escenas en la finca el Soto Mónico. 'La casa de papel'. Una de las series más internacionales de nuestro país utilizó el Archivo General de la ciudad.

Una de las series más internacionales de nuestro país utilizó el Archivo General de la ciudad. 'La que se avecina'. En algunos capítulos de esta conocida serie puedes ver a los vecinos en la finca el Soto de Mónico o el Centro Comercial Alcalá Magna.

En algunos capítulos de esta conocida serie puedes ver a los vecinos en la finca el Soto de Mónico o el Centro Comercial Alcalá Magna. 'Paquita Salas'. Por los famosos soportales de la Calle Mayor puedes ver a la representante de actores más divertida en varios de los capítulos de la serie.

Por los famosos soportales de la Calle Mayor puedes ver a la representante de actores más divertida en varios de los capítulos de la serie. 'Los misterios de Laura'. Rodó un capítulo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad.

Rodó un capítulo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad. 'El ministerio del tiempo'. Puedes reconocer varios espacios de la Universidad de Alcalá en sus diferentes temporadas.

Puedes reconocer varios espacios de la Universidad de Alcalá en sus diferentes temporadas. 'Estoy vivo'. La serie policiaca que encantó a la audiencia tuvo escenas por la famosa calle de Reyes Católicos de Alcalá.

La serie policiaca que encantó a la audiencia tuvo escenas por la famosa calle de Reyes Católicos de Alcalá. 'Cuéntame'. Por la Calle Mayor, en locales de la ciudad o el Instituto Antonio Machado pasaron algunos miembros de la familia más famosa de la televisión: los Alcántara.

Por la Calle Mayor, en locales de la ciudad o el Instituto Antonio Machado pasaron algunos miembros de la familia más famosa de la televisión: los Alcántara. 'Águila roja'. Los paisajes naturales de nuestra localidad, como el río, aparecen en algunos capítulos de esta serie.

Escena de 'Paquita Salas' recorriendo la Calle Mayor de Alcalá de Henares / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Además de estas 8 series conocidas por un gran número de personas, hay otras 40 que han triunfado, no solo en España, y que entre sus escenarios se encuentra Alcalá de Henares.