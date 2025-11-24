Primer día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 100.000 viajeros: "Los buses pasan constantemente"

Los cortes programados en las líneas C-2, C-7 y C-8 por las obras en el corredor Azuqueca–San Fernando han puesto a prueba el plan especial de movilidad de Renfe en Alcalá de Henares. Hoy, el día más temido por ser lunes laboral, hasta el momento la sensación es clara: el servicio alternativo de autobuses está funcionando con agilidad, para satisfacción de los vecinos, como ha podido comprobar la CRónica de Alcalá.

Renfe ha desplegado 1.800 servicios de autobús para cubrir estos días de interrupciones y, al menos en Alcalá, el refuerzo se ha traducido en algo que los viajeros destacan sin dudar: “No hemos tenido que esperar casi nada”, explica Juan, uno de los 104.000 vecinos de la zona que se ha visto afectado por las obras.

Desde primera hora, los buses especiales han ido llegando cada 2-3 minutos, lo que ha evitado colas duraderas incluso en los momentos de mayor demanda. Aun cuando se formaban pequeños grupos de viajeros, la espera se disolvía rápido con la llegada constante de vehículos.

“Me esperaba un caos, pero está siendo sorprendentemente fluido", explica Verónica, otra vecina.

Las colas durante la mañana de este lunes han sido "de poca cantidad de personas gracias a la frecuencia de los autobuses", nos explicó una trabajadora de Renfe / Juan Luis Martín

Tres informadores de Renfe en cada punto: una de las exigencias del ayuntamiento, cumplida

En la parada habilitada en Alcalá (en la plaza del 11 de marzo, enfrente de la estación) hay tres trabajadores de Renfe dedicados exclusivamente a orientar a los viajeros, resolver dudas y guiar a quienes no saben qué autobús tomar. Esto era uno de los puntos que el ayuntamiento reclamaba en los días previos, para evitar la desinformación que ya se vivió en interrupciones anteriores.

Agradezco poder preguntar y tener información. No siempre ha sido así Joaquín — Vecino de Alcalá de Henares

Una de las trabajadores de Renfe que estará durante estos días en la plaza del 11 de marzo para ayudar a los usuarios nos explicó que "la gente está contenta porque no han tenido que esperar apenas. Y nos tienen a tres personas de la compañía para ayudarles en lo que necesiten".

Balance del primer día: buses constantes, sin grandes colas y usuarios satisfechos

Lo observado hoy en la estación es un primer día positivo en términos de movilidad:

Frecuencias muy altas : buses cada 2-3 minutos.

: buses cada 2-3 minutos. Colas breves , que se disolvían inmediatamente.

, que se disolvían inmediatamente. Buena percepción general por parte de los usuarios.

por parte de los usuarios. Señalización clara y personal informando.

y personal informando. Coordinación visible entre Renfe y el ayuntamiento.

No es lo ideal, pero dentro de lo que cabe, está funcionando mejor de lo que imaginábamos Antonio — Vecino de Alcalá

Una puesta en marcha que evita el colapso temido

Los cortes siempre generan incertidumbre y, en un municipio con los flujos diarios de Alcalá, el riesgo de caos era real. Sin embargo, el despliegue de Renfe —con una frecuencia muy superior a la habitual— ha permitido que la movilidad no colapse y que la gente pueda llegar a trabajar o estudiar sin grandes retrasos.

A falta de ver cómo evoluciona el dispositivo en las próximas horas punta (y días), la sensación de hoy es que el servicio especial está funcionando y está cumpliendo su objetivo.