Pasar el décimo por la chepa de un duende: así es la original tradición de la administración que repartió el Gordo en 2023

Menos de un mes para que miles de hogares españoles enciendan la televisión con la ilusión de que les cambie la vida con el sorteo de la lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre.

Y Valentín, dueño de la administración ‘Don Chepudo’ (punto de venta mixto 98230), en el barrio de El Ensanche (Alcalá de Henares), está ya "nervioso" por lo que pueda pasar. En 2023 ya repartió el Gordo (con el 88.008) por segunda vez en toda la historia en Alcalá de Henares (2012 y 2023)... y quiere volver a hacerlo. Lleva tres años consecutivos repartiendo premios en los grandes sorteos, y es tal la fama que ha ido adquiriendo en los últimos tiempos que confiesa que "viene gente hasta de fuera de la Comunidad de Madrid, me encanta".

En esta época puedo vender el 20 % del total de todo el año Valentín — Dueño de la administración Don Chepudo

La tradición es pasar el décimo por la chepa del duende

Pero si hay algo que llama la atención de esta administración —más allá de la cantidad de premios que reparte— es su curiosa tradición: hay una especie de duende en la esquina del local llamado ‘chepudo’ y que, como explica Valentín, "la clave es pasar el décimo comprado por su chepa, cada vez que alguien lo pasa pienso que ese número lleva premio".

Todo vino por un mero objetivo de "decoración... y ahora la gente le pone caramelos, se hacen fotos... ¡todo el mundo quiere caerle bien al chepudo". Pero, ojo, porque otra de las claves para el lotero es "ser optimista, hay que tener ilusión... ¡y te tocará!", afirma ilusionado.

El último gran premio que repartió el chepudo fue el segundo premio de la Lotería Nacional, pero su lista en los grandes sorteos es extensa:

En 2022 repartió el segundo premio en el sorteo de El Niño

En 2023, repartió el Gordo y un quinto premio

En 2024 un cuarto premio en la Lotería de Navidad

Y en El Niño de 2025 un tercer premio

Y, como no puede ser de otra manera, no quiere perder la racha este año. "Vuelve a tocar aquí seguro", nos cuenta confiado. Confiesa que no tiene números preferidos, pero la terminación más vendida es el 5 y para él, el número alcalaíno es el 1547 "por ser el año en el que nació Cervantes, y además es un número muy bonito".

Valentín adquirió la administración hace 8 años y cree que ha sido "la mejor decisión de mi vida. El 22 de diciembre es uno de los mejores días del año, me llena mucho este trabajo. La gente se ilusiona con la posibilidad de los premios, y yo me ilusiono con ellos", concluye esperanzado de cara a un nuevo sorteo de la Lotería de Navidad, que, como él, todos los alcalaínos esperan que vuelva a caer por tercera vez en toda la historia en la ciudad cervantina.