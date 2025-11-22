Un joven de Alcalá produce plásticos totalmente biodegradables: "Cobro menos, pero soy más feliz que con la tesis"

Miguel Palenzuela, un alcalaíno de 32 años, consiguió junto a su empresa SUSPOL el premio a Mejor Iniciativa Empresarial en la gala de Alcalá Emprende 2024. Esta empresa está dedicada a la fabricación, producción y comercialización de bioplásticos para crear envasados totalmente biodegradables.

La compañía nació en el seno de un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá. Ahora busca nuevos horizontes y revolucionar la forma en la que envasamos los productos.

Así lucha este joven de Alcalá por la eliminación de los plásticos con su empresa

Miguel estaba haciendo su tesis en la Universidad de Alcalá, de un tema radicalmente diferente. Con su interés en los plásticos, se le ocurre probar un compuesto que tenían en el laboratorio, porque había visto que tenía similitudes. Solo necesitó un minuto para disolverse por completo.

Según cuenta a La CRónica, está eternamente agradecido a la UAH, por lo mucho que ha aprendido y por cómo sus profesores le han ayudado a abrir la mente y descubrir lo que de verdad quiere hacer. Aunque cobra menos que durante la tesis, asegura que está más feliz que nunca, ya solo por dar trabajo a dos personas.

Miguel está totalmente agradecido a la Universidad de Alcalá por haberle acompañado en el proceso / Imagen cedida por Miguel Palenzuela

Miguel piensa que: "La gente se conforma demasiado con lo que tiene, el mundo no se mueve así, aunque te encuentres problemas, si tienes pasión, al final lo puedes conseguir", animando a los alcalaínos a perseguir sus metas y arriesgarse en el proceso. Está muy orgulloso de haber decidido emprender, sobre todo por haberlo hecho ofreciendo soluciones reales.

Los planes de Miguel en Alcalá para su empresa de bioplásticos

En un futuro, Miguel espera que su iniciativa de bioplástico crezca en Alcalá. Su objetivo es acabar siendo una empresa industrial y producir toneladas.

Para conseguirlo, cuenta con el apoyo de los vecinos de la ciudad, que le han acompañado en el proceso de maravilla. Este alcalaíno considera que los habitantes de la ciudad notan cuando algo te apasiona y, si te ven trabajar duro, te ayudan sin dudarlo. Por ejemplo, una gestoría de la ciudad le hizo los trámites de forma gratuita porque sabía que había invertido todo su dinero y no tenía para asumir esos gastos

También fue una gran ayuda el premio recibido en la gala de Alcalá Emprende 2024. Recuerda entre risas cómo pudo sobrevivir este año gracias a los 10.000 euros que le dieron por 'Mejor inciaitiva empresarial'.

Miguel recibiendo el premio a 'Mejor Inciativa Empresarial' / Ayuntamiento Alcalá de Henares

Miguel Palenzuela nos explica que el plástico se emplea en todo tipo de productos, como bienes de consumo, textiles, envases, impresión 3D, elementos para automoción o medicina. Lo que diferencia a sus bioplásticos, además de ser biobasados, es que son biodegradables, compostables. Esto es posible porque, bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura, los microorganismos de forma natural son capaces de degradarlos, favoreciendo su degradación natural en el medio ambiente y reduciendo la contaminación ambiental.

Además, la iniciativa de este alcalaíno va más allá, gracias al reciclaje químico. Productos de diferentes sectores de aplicación hechos de sus bioplásticos se disuelven en disolventes orgánicos, como el azúcar se disuelve en agua. Con la acción de su catalizador patentado, ocurre la degradación química y así controlan el proceso de degradación, para obtener las materias primas necesarias para fabricar el plástico de nuevo, cerrando por completo su ciclo de vida en un modelo productivo totalmente circular.