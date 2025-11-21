David Broncano, King África o los Morancos, presentes en el noveno calendario benéfico de la asociación TUPUJUME

El noveno calendario benéfico de la asociación TUPUJUME —de chicos con discapacidad intelectual— está al caer. Desde su fundación allá por 2017 en Alcalá de Henares realizan este almanaque que es una de sus mayores fuentes de ingreso y que da mucho de que hablar, por la cantidad de famosos que logran que salgan en sus fotografías y, sobre todo, porque los 97 chicos que están en la asociación se lo pasan "en grande", nos explican desde TUPUJUME.

Un calendario repleto de caras conocidas

David Broncano, Azúcar Moreno, King África o Los Morancos son algunos de los grupos y personalidades que salen en el calendario de 2026 de la asociación. El año pasado lograron vender 7.500 unidades y este año esperan incluso superar estas ventas, a un precio de 7 euros cada uno.

Con el lema de ‘Nuestra historia también cuenta’ siguen intentando reflejar ese mensaje detrás de cada una de las vidas de los chicos que pertenecen a ellos: una vida que merece ser contada y, como no puede ser de otra manera, con los mismos derechos y facilidades.

David Broncano o King África, algunas de las caras reconocidas en el noveno calendario de la asociación / CEDIDA

El calendario está ambientado en la historia de España y todo ello se presentará este viernes a las 19:00 horas en el Auditorio Paco de Lucía. La entrada es gratuita y se abrirán las puertas a las 18:30. Esta gala "representa mucho más que un entretenimiento; es un testimonio de la inclusión, la solidaridad y la capacidad de convertir los sueños en realidad", explica Jesús Soria, presidente.

TUPUJUME, una asociación de chicos con discapacidad intelectual que defienden sus derechos a ritmo de tambores

TUPUJUME (Tú puedes, juntos mejor) es una asociación para personas con discapacidad intelectual que se fundó en 2017 y que "da la vida" a 97 chicos en Alcalá de Henares. Decimos que da la vida porque pasan desde 40 hasta 55 horas a la semana en ella. Y hacen de todo: aprenden a leer, escribir, sumar, hacen deporte (y de nivel) e incluso se van de discoteca.

La fundó Jesús Soria en 2017 y el principal objetivo de la agrupación es que estos chicos obtengan autonomía y aprendan a manejarse ellos mismos en el día a día y controlar sus emociones: "Los preparamos para cualquier aspecto de la vida a nivel emocional", explica el fundador.

Y la ‘Tribu TUPUJUME’ es uno de los platos fuertes de esta asociación. Se trata de una batucada organizada por la asociación y en la que todos disfrutan "de lo lindo. Lo que más me alucina es dar una seña y que todos lo pillen al toque", nos confiesa Carlos Mercader, responsable de desarrollo. ¿El sueño de ellos? "Ir a Brasil a tocar"... ¿Lo lograrán? No tenemos ninguna duda.