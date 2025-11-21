Alcalá de Henares acoge este sábado el encuentro Gaming Esport: actividades, horarios e inscripciones

El sábado 22 de noviembre el Centro Gilitos Laboratorio de Creación Alcalá (calle Padre Llanos, 2) se convertirá entre las 16 y las 22 horas en el escenario más Esports de la ciudad, con grandes novedades, como torneos "más gamer".

Esta actividad corresponde al programa de ocio alternativo, "Otra Forma de Moverte", correspondiente a las concejalías de Salud y la de Familia, Infancia y Juventud. Con este programa, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares continúa promoviendo un ocio saludable para la juventud de la ciudad a la vez que responde a las tendencias y gustos de la generación joven.

Cartel Gaming Esport / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Distintas actividades

Los participantes que acudan este sábado al encuentro "Gaming Esport" podrán encontrar diversas zonas de actividades:

- Free Play Area: zona abierta de juego libre y competiciones compuesta por un córner con 16 puestos de juego en PC y consola, un córner Mobile Gaming, con 10 puestos y dispositivos de juego para disfrutar de Torneos y Challenges. También habrá un córner 'just dance' para disfrutar de las mejores canciones del momento bailando como nunca.

- Sim Area: este es el espacio perfecto para los amantes de la velocidad y los altos vuelos. Cuenta con 5 puestos/simuladores SIM Racing, además de un prototipo de fórmula 1.

- VR AREA: es uno de los córners tech del evento, con un espacio donde disfrutar de las diferentes experiencias y videojuegos en XVR en 10 puestos diferentes.

Las inscripciones se pueden realizar desde el día de hoy a través de un código QR que se encuentra en el cartel del evento. Tan sólo tienes que acceder a él a través del teléfono móvil en introducir una serie de datos necesarios.

Una necesidad de sensibilizar

Las nuevas tecnologías han hecho del ocio un recurso y ámbito, que rompe el modelo de entretenimiento y uso del tiempo libre de los jóvenes. Por ello, a la par que ofrecer estos espacios de recreación es importante acompañar. De hecho, la necesidad de este tipo de acciones se sustenta sobre datos.

Un informe incide en los colectivos que sufren más acoso en los videojuegos en línea. / UOC

Según la encuesta EDADES, el 11,7% de las personas encuestadas entre 15 y 24 años presenta un posible uso problemático de internet en España. Además, respecto a la población enmarcada entre los 14 y 18 años, según la encuesta ESTUDES, la prevalencia de un uso problemático entre los encuestados es del 20,5%, lo que implica que uno de cada cinco adolescentes muestra signos de adicción a las tecnologías.

Innegablemente, la tecnología constituye una herramienta fundamental, pero ante evidencia de que su uso desmedido está afectando de forma negativa a una parte significativa de nuestra población, se hacen necesarias actividades o programas específicos que ofrezcan un espacio de apoyo y ocio saludable y promocionen la creación de relaciones saludables con las nuevas tecnologías.

La importancia de este programa

En ese contexto destaca la importancia del programa "Otras Forma de Moverte". Facilita a los participantes espacios de desconexión socializadora mediante un modelo de ocio activo y participativo que fomenta la interacción cara a cara y contrarresta el aislamiento del uso tecnológico excesivo.

Al mismo tiempo se proponen una serie de estrategias de prevención enfocadas a la dinámica familiar, como el establecimiento de normas de uso consensuadas, el fomento del ocio alternativo en familia o el ejemplo como regla.

Por último, se pretende fomentar desde el ejemplo la moderación en el uso de las tecnologías además del diálogo abierto y sin juicios generando de tal manera un entorno de confianza desde el que se pueda compartir.