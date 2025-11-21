Abierto el plazo para presentarse al I Concurso de Carrozas y Comparsas de la Cabalgata de Reyes en Alcalá de Henares

El Ayuntamiento de Alcalá ha abierto el plazo para inscribirse al I Concurso de Carrozas y Comparsas, organizado por la Concejalía de Fiestas y Tradiciones Populares, que tendrá lugar el lunes 5 de enero de 2026, en la Cabalgata de Reyes.

En este concurso podrán participar todas las personas asociaciones o grupos que lo deseen y se inscriban correctamente conforme a las bases del mismo. Es importante destacar que deben desarrollar su actividad en la ciudad de Alcalá de Henares o que alguno de sus miembros sean vecinos de la ciudad.

Modalidades y premios

"Habrá dos modalidades para participar: comparsa sin carroza y comparsa con carroza, con premios entre los 1.500 y los 3.000 euros respectivamente". Así lo ha anunciado Antonio Saldaña, concejal de Fiestas y Tradiciones Populares. Además, añade que el plazo para inscribirse "será hasta el 30 de noviembre", animando a todo aquel que quiera a participar.

Antonio Saldaña, concejal de Obras y Mantenimiento Urbano / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Las comparsas estarán compuestas por entre 20 y 50 participantes. Se darán premios a los cinco grupos seleccionados por cada categoría como máximo por el jurado entre los inscritos.

Por y para Alcalá

El concejal también ha querido dejar claro que este concurso está destinado a premiar a todas aquellas entidades, asociaciones, colectivos, o grupos de vecinos que quieran reunirse para participar con la "mayor de las ilusiones" en la Cabalgata de Reyes del próximo enero.

Su objetivo es que esa noche sea mágica, "llenándola de ilusión y ganas, haciendo disfrutar a todos los vecinos y visitantes".

Celebración de la Navidad en Alcalá

Este primer concurso de carrozas y comparsas forma parte de una programación única para la Navidad en Alcalá de Henares, cuyo pistoletazo de salida será el próximo 29 de noviembre. Ese mismo día se encenderán las luces de navidad en la ciudad, con previo concierto, pasacalles de la Comparsa de Gigantes, y un pregón en la plaza de Cervantes protagonizado por la misma comparsa.

Este año se destinará un presupuesto récord de 385.800 euros para la celebración de esta festividad que se resumen en luces, arcos, figuras de medio y gran tamaño, y otras muchas adquisiciones.

Mercado navideño, festivales y conciertos

Durante más de un mes se celebrarán conciertos, como los programados para el puente de la Constitución y la Inmaculada (6 y 7 de diciembre); festivales, como la segunda edición del festival 'Santa Lucía Folk', de música tradicional; y exposiciones, como la del Gran Belén Monumental, que se podrá visitar en la Antigua Fábrica de Gal a partir del 30 de noviembre.

Navidad en Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Otra de las novedades que habrá este año será la celebración de un tardeo de las preuvas, con la participación de djs locales. Además de villancicos, corales y decenas de propuestas para los más pequeños en todos los distritos.

Todo ellos sin olvidarse del mercado navideño, que arrancará el viernes 28 en la Plaza de Cervantes. Este mercado contará con una pista de hielo, noria, tiovivo, el Tren de Papa Noel, atracciones ecológicas y con hasta 32 puestos de artesanía.