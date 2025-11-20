Programación navideña en Alcalá de Henares: todas las novedades y horario del pregón y encendido

El 29 de noviembre Alcalá de Henares dará el pistoletazo de salida a la época más bonita e ilusionante del año, la Navidad. A las 18:00 habrá un concierto del grupo musical Raya Real, a las 19:30 pasacalles de la Comparsa de Gigantes desde la calle Libreros y a las 20:00 la propia comparsa dará el pregón en un escenario de la plaza de Cervantes (por su 500º aniversario) con el posterior encendido de las luces de navidad.

Además, el mercado navideño abrirá un día antes, el viernes, y como novedad la feria del libro este año será en la calle Libreros, "en un año complicado por las obras de la plaza", explica Antonio Saldaña, concejal de Fiestas que ha adelantado todas las novedades a La CRónica.

Récord de presupuesto esta Navidad en Alcalá de Henares

El coste alcanzado es de 385.800 euros y estarán presentes en la ciudad las siguientes figuras:

235 arcos

304 motivos de farola

11 letreros

3 espacios con cortinas de luz

66 figuras de mediano tamaño

5 de gran tamaño

Un ángel anunciador de 6 metros en plaza Cruz Verde

Un cono de 16 en vía Complutense

Otro transitable de 20 en la plaza de San Diego

Cabe destacar por el concejal que "habrá un letrero anunciador en todos los barrios para felicitar a nuestros vecinos y este año no habrá una noria tan grande como la del año pasado por las obras".

Serán unas navidades diferentes en Alcalá "por las obras en la plaza de Cervantes", explica el concejal de Fiestas / EPE

Programación de Navidad: todas las novedades

Entre las novedades, figuran los nuevos concursos para conseguir una Navidad más participativa como el primer concurso de villancicos ‘Ciudad de Alcalá’ y el concurso de Carrozas y Comparsas para la Cabalgata de Reyes.

Asimismo, se celebrará la segunda edición del festival ‘Santa Lucía Folk’ de música tradicional. También se sumará este año el Auditorio Paco de Lucía, que se transformará en el Auditorio de la Navidad tras las vacaciones escolares, donde habrá, además de varios espectáculos musicales, una gala de magia y una gala de danza de las escuelas de baile de la ciudad.

Además, durante el puente de la Constitución y la Inmaculada se han programado conciertos para todos los públicos como el concierto del grupo infantil Talents (sábado 6, 12:30 horas), de Sonia Andrade (sábado 6, 18:30 horas), del grupo Dubbi Kids (domingo 7, 12:30 horas), o del Spin Gospel Collective (domingo 7, 18:30 horas).

Otra de las novedades será la celebración de un tardeo de las preuvas, con la participación de djs locales. También habrá muchos villancicos, corales y decenas de propuestas para los más pequeños en todos los distritos y carteros reales en la puerta del ayuntamiento.

Por otra parte, los Belenes de la Asociación Complutense de Belenistas, que este año cumplen 30 años, serán de nuevo grandes protagonistas de esta Navidad. El Gran Belén Monumental se podrá visitar en la Antigua Fábrica de Gal a partir del 30 de noviembre, mientras que el su Gran Belén Tradicional este año cambia de ubicación debido a las obras en la Casa de la Entrevista. Este año se podrá visitar en el Antiguo Hospital de Santa María La Rica a partir del 6 de diciembre y se acompañará con una exposición en las salas contiguas donde se hará un recorrido de las tres décadas de historia de la Asociación.

Todo ello sin olvidarnos del mercado navideño, que arrancará el viernes 28. Alcalá volverá a contar con un mercado en la Plaza de Cervantes con una pista de hielo, noria, tiovivo, el Tren de Papa Noel, atracciones ecológicas, y con 32 puestos de artesanía con productos como vidrio, nácar, perlas, bisutería, además de puestos con dulces y golosinas.