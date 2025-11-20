El Ayuntamiento de Alcalá de Henares invertirá más de 30.000 euros en la remodelación de la calle Tuy

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha anunciado la renovación de la calle Tuy, en la que invertirá más de 30.000 euros dentro del plan 'Alcalá Mejora sus Barrios'.

Se trata de una pequeña calle, pero muy transitada por vehículos y viandantes al ser una zona que comunica Vía Complutense con la calle Coruña en el barrio de Juan de Austria.

Mejora de calidad

El concejal de Obras y Mantenimiento Urbano, Antonio Saldaña, ha explicado que el objetivo de esta actuación es "la mejora de la pavimentación de la acera y el incremento de la superficie de las aceras, mejorando la accesibilidad y la seguridad del peatón".

Antonio Saldaña, concejal de Obras y Mantenimiento Urbano / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En la actualidad, la acera es de pequeñas dimensiones, se encuentra en malas condiciones y es de diferentes clases. Con la intervención se propone un nuevo ancho de aceras y un cambio integral de toda la pavimentación de la acera. El tiempo estimado de las obras es unos 50 días.

Una nueva inversión

Esta inversión se enmarca en el plan 'Alcalá Mejora sus Barrios', que lleva realizándose durante todo el año con el objetivo de seguir mejorando los barrios de la ciudad por y para sus vecinos. Por ejemplo, la semana pasada se aprobó un nuevo plan en el que se invertirán dos millones de euros en distintas zonas de la ciudad.

Mejoras Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

En ese caso, las actuaciones llegarán a El Olivar, Ciudad 10, San Isidro o San Vidal, entre otros barrios. En concreto, el proyecto impulsado por el Gobierno de Judith Piquet contempla más de un millón y medio de euros para el asfaltado de distintas calles, una actuación muy reclamada por los vecinos del barrio.

También se invertirán 300.000 euros en la mejora del entorno de calles, como la calle Josep Pla, en el barrio de Ciudad 10. Por último, también se realizará una actuación integral por un importe de más de 150.000 euros en la calle Pedro del Campo, con una inversión que incluye la reordenación de la movilidad en esta zona próxima al Paseo de los Pinos.

"El proyecto más importante de los últimos años"

La alcaldesa, Judith Piquet ha explicado que "Alcalá de Henares está inmersa en el proyecto de transformación y de mejora urbana más importante de los últimos años". Se están acometiendo proyectos en la ciudad que parecían imposibles a la par que se realizan mejoras en todos los barrios de la ciudad.

Mejoras Alcalá / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Se estima, en palabras de la alcaldesa, que a lo largo de esta legislatura se han invertido "unos 75 millones de euros", dedicados exclusivamente a mejorar los espacios y los servicios públicos, respondiendo a demandas vecinales.