A prisión dos de los cuatro hombres que apalearon a dos policías de paisano en Alcalá

a Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial a cuatro varones como presuntos responsables de un delito de lesiones y atentado contra agente de la autoridad, tras la brutal agresión sufrida el pasado 9 de noviembre por dos policías nacionales que se encontraban fuera de servicio en Alcalá de Henares.

Los agentes fueron atacados por la espalda, sin posibilidad alguna de defensa, cuando caminaban por una calle del municipio. Como consecuencia de la paliza, uno de los policías ha perdido varias piezas dentales y la visión de un ojo, mientras que el otro presenta una clavícula rota.

El suceso tuvo lugar en la calle Mayor de la ciudad complutense. De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, los dos agentes fueron reconocidos por un grupo de individuos del barrio conocido como “El Linachi”, en la zona de Puerta de Madrid. Durante la agresión, los asaltantes habrían proferido insultos como “Ahora no estáis de servicio, putas ratas”.

Uno de los implicados fue detenido en ese mismo momento, mientras que los demás consiguieron escapar. Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional puso en marcha un dispositivo específico de investigación que permitió la identificación, localización y detención posterior de los tres presuntos agresores restantes. El juez ha decretado el ingreso en prisión de dos de ellos, mientras que los otros dos permanecen a la espera de su traslado.

La nota de la policía concluye subrayando que el cuerpo trabaja “sin descanso y con la mayor contundencia, dentro del marco legal vigente”, para poner ante la Justicia a los responsables de este tipo de agresiones contra agentes de la autoridad.