Alcalá de Henares estará ocho días sin Cercanías: este es el plan alternativo de Renfe para los usuarios

Tras comunicar los cortes que sufrirán del 22 al 30 de noviembre las líneas de Cercanías C2, C7 y C8, Renfe ha anunciado recientemente que pondrá en su lugar como medio de transporte alternativo 1.800 servicios de autobuses. Y desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares valoran "positivamente" esta decisión.

En el encuentro que mantuvieron ayer Renfe y el consistorio complutense, los responsables de la operadora confirmaron que se mantienen las fechas y tramos de la interrupción del servicio, pero han concretado un refuerzo del transporte alternativo por carretera que incluirá 1.800 expediciones de autobuses, con frecuencias aproximadas de un autobús cada dos minutos en los momentos de mayor demanda.

Además, a propuesta del ayuntamiento, los autobuses no saldrán por la vía Complutense, sino por el itinerario del alcarreño, con el objetivo de evitar la saturación de una de las calles más transitadas de la ciudad. Los vehículos irán claramente señalizados como servicio especial de Renfe, para facilitar su identificación por parte de los usuarios.

"Hemos logrado que Renfe asuma un refuerzo importante de autobuses, con 1.800 expediciones previstas y frecuencias muy altas en horas punta, y que acepte modificar los recorridos para no colapsar la Vía Complutense. Es una buena noticia y agradecemos que se haya escuchado al ayuntamiento", ha señalado Cristina Alcañiz, concejala de Urbanismo y Movilidad.

El Ayuntamiento de Alcalá "vigilará" el correcto funcionamiento del servicio especial de autobuses

Aunque la concejala ha advertido de que el Consistorio mantendrá la máxima vigilancia durante los días de corte: "Lo importante no es solo el plan sobre el papel, sino que el dispositivo funcione desde el primer minuto. Estaremos muy pendientes de que no se repitan las escenas de saturación, largas esperas y problemas de acceso a centros de trabajo y universidades que ya hemos vivido en otras ocasiones”.

Alcañiz ha insistido en la necesidad de que Renfe y el Ministerio garanticen información clara y anticipada a la ciudadanía sobre horarios, frecuencias, paradas, señalización de autobuses y presencia de personal de apoyo en las estaciones: "Los vecinos tienen derecho a saber con tiempo cómo van a poder desplazarse. Hemos pedido que toda la información esté disponible antes del inicio de los cortes y que se refuerce la atención en las estaciones de Alcalá".

Estos serán los cortes que sufrirán las tres líneas

La interrupción del servicio se realizará en tres fases: