El pueblo a 20 minutos de Alcalá de Henares donde Belén Esteban se prepara para participar en 'Top Chef'

Belén Esteban tiene un nuevo proyecto profesional que le ha obligado a apartarse —no se sabe si momentáneamente o para siempre— de su puesto como colaboradora de 'No Somos Nadie', el programa que se emite diariamente en Ten y Canal Quickie, el programa que se emite diariamente en Ten y Canal Quickie, la plataforma que la productora La Osa creó después de que 'Sálvame' fuera retirado de la parrilla de Telecinco. Tras el final de La familia de la tele, que apenas estuvo en emisión durante 32 días en La 1, la corporación pública vuelve a la tertuliana.

En esta ocasión, la mediática se suma al casting de 'Top Chef: Dulces y Famosos', el nuevo talent show de repostería que presentará Paula Vázquez, que actualmente conduce 'Hasta el fin del mundo', el nuevo programa de TVE en el que seis parejas de famosos compiten por ser las primeras en llegar.

Belén Esteban ha asegurado que esta nueva etapa le apetece "porque quiero hacer otros planes", aunque aparentemente ha cerrado la puerta al volver a 'No Somos Nadie'. "Quiero descansar y ocuparme de lo que tenfo que ocupar, primero de mi, luego de mi madre, de mi hija, que la tengo lejos —vive en Estados Unidos—, de mi marido, pero, sobre todo, de mi".

'Top Chef', que tuvo una anterior etapa en Antena 3, aunque en la cadena pública se centrará en repostería, también contará con la participación de otras celebridades: Antonio Resines, la cantante Natalia Rodríguez, conocida por su paso por el primer ‘Operación Triunfo', la periodista Marina Castaño, Mariano Peña ('Aída'), Ivana Rodríguez (hermana de Georgina Rodríguez), Samantha Ballentines ('Drag Race'), Eva Isanta ('La que se avecina'), Roi Méndez ('OT'), Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, el programa de cocina comenzó a grabarse este pasado lunes, 17 de noviembre. El formato es licenciado a nivel mundial por NBCUniversal Formats, y es una de sus marcas más exitosas, con 30 adaptaciones internacionales hasta la fecha.

María Patiño y Belén Esteban, en 'La revuelta' / RTVE

Dónde está el pueblo en el que Belén Esteban ultima su preparación para ‘Top Chef’

La televisiva lleva más de 15 años viviendo en Paracuellos del Jarama, un municipio que se encuentra situado a poco más de 20 kilómetros de Alcalá de Henares y a 30 kilómetros de la capial. Belén Esteban reside en la urbanización Miramadrid, en un chalet de 273 metros cuadrados, 3 dormitorios y 4 baños.

Además, cuenta con garaje de 39 metros cuadrados, bodega de 16m2 y varias terrazas. Aunque se desconoce el precio por el que compró esta vivienda, según los anuncios publicados en varios portales inmobiliarios, en la actualidad se podría vender por más de medio millón de euros.

Con una población de 27.000 habitantes, Paracuellos del Jarama está muy cerca del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se trata de un municipio elevado, ya que está dominado por el valle del río Jarama, lo que ofrece unas vistas espectaculares de la ciudad de Madrid, Torrejón de Ardoz y el Corredor del Henares. En los últimos 20 años, ha vivido una expansión envidiable, con nuevas urbanizaciones, servicios y parejas jóvenes con hijos.

Aunque no tiene estación de Cercanías ni de Metro, está cerca de la M-50, M-113 y M-115. Con el acuerdo entre el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama y el Consorcio de Transportes, el servicio de autobús ha transformado la movilidad en el municipio.

Conexión directa con Alcalá de Henares

La línea 215 llega hasta Alcalá de Henares incluyendo la Universidad, las líneas 211 y 212 hasta la Avenida de América, lo que refuerza la conexión directa con Madrid, la 210 se extiende hasta el centro comercial Plaza Norte 2, en San Sebastián de los Reyes, mejorando el acceso a un área de gran afluencia, la línea L2 se prolonga hasta Mercadona creando una nueva parada y la 256 con más frecuencias, sobre todo en horas punta.

En cuanto a servicios, Paracuellos destaca por su amplia red de colegios, centros deportivos, parques nuevos y zonas verdes bien cuidadas, pensadas para las numerosas familias jóvenes que viven allí.

Las urbanizaciones como Miramadrid, donde vive Belén Esteban con su marido Miguel, disponen de supermercados, restaurantes, pequeños comercios y espacios de ocio, lo que permite hacer vida diaria sin salir del municipio.