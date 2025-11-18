Alcalá de Henares busca los mejores belenes: inscripciones abiertas hasta el 19 de diciembre

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, regresa a Alcalá de Henares una de las tradiciones más especiales de estas fechas. Ya se pueden hacer las inscripciones gratuitas para participar en el XLII Concurso Local de Belenes organizado en colaboración por el ayuntamiento con la Asociación Complutense de Belenistas. Los vecinos de la ciudad podrán participar y competir por diferentes premios navideños.

Cualquier persona, familia, entidad o colectivo puede participar en este concurso, de forma gratuita, desde este momento. Simplemente, hay que mandar un correo o apuntarse a través del enlace disponible en la página web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Si prefieres participar presencialmente, puedes rellenar el formulario en la Oficina de Turismo de la Capilla del Oidor, demostrando que hay opciones para todos los gustos.

¿Cómo será el concurso de belenes de Alcalá de Henares?

Todos los que quieran participar en el concurso de belenes de Alcalá de Henares pueden apuntarse hasta el 19 de diciembre, más de un mes para preparar la candidatura. El acto de entrega de premios del citado concurso tendrá lugar el 30 de diciembre a las 18:00 horas en el Auditorio Municipal Paco de Lucía.

Esta es una de las muchas actividades que prepara la ciudad para las fechas navideñas. Habrá una gran variedad de opciones, para todos los gustos y edades, y disfrutar como nunca de esta época tan especial, como la pista de hielo más grande de España.

El ayuntamiento recuerda que todos los años "Alcalá de Henares se convierte en la sede nacional del belenismo gracias a las diferentes exposiciones que tiene a los belenes como protagonistas". En estas exposiciones navideñas se pueden encontrar dioramas, maxidioramas y figuras costumbristas que año a año se van renovando.

El belén de 250 m2 que se puede disfrutar en Alcalá

Uno de los puntos fuertes de esta Navidad en Alcalá de Henares es el belén monumental. Estará instalado en una zona que supera los mil metros cuadrados con una extraordinaria calidad. El propio belén ocupa más de 250 metros cuadrados y cada año tiene novedades respecto a los años anteriores.

Se podrá disfrutar desde el 29 de noviembre, con horario de mañana y de tarde, de 12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30. Estará cerrado los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

En el concurso de belenes local, podrán participar todas las personas o entidades de Alcalá de Henares y otros municipios del Corredor del Henares que lo deseen, siempre que en sus localidades no cuenten con un concurso de belenes propio. Hay diferentes modalidades con diferentes premios para cada una.