Todas las actividades, para todos: la Semana de la Diversidad llega a Alcalá del 21 de noviembre al 4 de diciembre

Este fin de semana arranca en Alcalá de Henares la Semana de la Diversidad 2025. Durante dos semanas, hasta el 4 de diciembre, la ciudad complutense albergará una veintena de actividades centradas en la sensibilación y la convivencia. Estas abarcarán desde obras teatrales, talleres inclusivos, visitas y espacios de reflexión.

Bajo el lema "Diversos: la fuerza de ser únicos", el evento busca fomentar la inclusión y la convivencia entre todos los ciudadanos. Todas las actividades están impulsadas por las asociaciones participantes en el programa y tienen como premisa la asistencia de toda los vecinos alcalaínos. Entre ellas, se encuentran las asociaciones de TUPUJUME, APHISA, Asociación Cultural Ven y Ríe, ALHENA, ADERAH, Fundación Astier, AECUM y la ONCE.

Desde talleres inclusivos a actividades educativas y de sensibilización

Estos talleres organizados por las asociaciones será la parte principal del programa. Recogidos todos ellos con el título "Abriendo puertas al ocio inclusivo", son una puesta en valor de la diversidad como fuente de enriquecimiento social. La participación en estos talleres, al igual que en el resto de actividades es gratuita; a excepción de la obra teatral "Historias de mujeres", con un precio de tres euros.

Entre las propuestas más innovadoras del programa destaca el circuito de movilidad con bastón de la ONCE: "Ve como vemos", y la exposición del Voluntariado en Discapacidad de la Bolsa de Voluntariado y ALHENA, acompañada de una presentación documental sobre los principios del voluntariado.

Programación de la Semana de la Diversidad 2025

Viernes 21 de noviembre

19:00 h. Gala Calendario benéfico TUPUJUME 2026

Lunes 24 de noviembre

9:00 h. Taller sobre ayudas técnicas, para escolares "compromiso con la inclusión". Dirigido a escolares del centro

18:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Talleres de manualidades. Un espacio donde cada persona puede expresarse y descubrir nuevas habilidades

Miércoles 26 de noviembre

11:00 h. Obra de Teatro Infantil "El Secreto de la Dragoni"

18:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Dale ritmo a tu cuerpo la expresión corporal para enriquecer la comunicación, proyectar la confianza y establecer conexiones emocionales

Jueves 27 de noviembre

10:00 h. Presentación cuentacuentos infantil sobre la diversidad "El bosque de las mil hojas" de Ana Pérez de Cámara. Un cuento sobre la belleza de las diferencias para pensar en la inclusión

18:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Juegos teatrales para no guardarse palabras. Actividad lúdica y motriz para fomentar la expresión y la reflexión

Viernes 28 de noviembre

11:00 h. Espacio de reflexión: Asesoramiento profesional sobre el duelo y discapacidad

18:00 h. Obra teatral: "Historias de mujeres"

19:30 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Taller de Batucada

Sábado 29 de noviembre

12:00 h. Visita inclusiva a nuestra ciudad

Domingo 30 de noviembre

11:00 h. IV Gala Valores con rostros diversos

Lunes 1 de diciembre

11:00 h. CINEFÓRUM: ¿Hablamos de discapacidad?

18:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Experimenta tu arte

Martes 2 de diciembre

11:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Taller de postales navideñas

11:00 h. Abriendo puertas al ocio inclusivo: Taller de plantar semilleros

17:00 h. Taller "Pareja y buen trato dentro de la discapacidad

18:30 h. Concurso intergeneracional por equipos (familias)

Miércoles 3 de diciembre

11:30 h. "Ve como vemos": Circuito de movilidad con bastón

18:30 h. Presentación documental: Principios de voluntariado

19:00 h. Inauguración de la Exposición del Voluntariado en Discapacidad

Jueves 4 de diciembre