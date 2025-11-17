Llega el frío invernal a Alcalá de Henares: este es el aviso de la AEMET para los próximos días

El 21 de diciembre, en apenas 34 días, el invierno llegará oficialmente al hemisferio norte. Si bien la Comunidad de Madrid vive desde hace un par de semanas temperaturas más frías, será a partir de esta semana cuando los valores se aproximen a las marcas clásicas de esta época del año.

El temporal que ha traído la borrasca 'Claudia' durante la última semana parece que ha llegado a su fin. Sin embargo, si bien las lluvias dejan Alcalá tras el día de hoy, las temperaturas van a sufrir en los próximos días un desplome pocas veces visto. Con mínimas por debajo de los 0º C y máximas por debajo de los 10º C, según datos de la AEMET, será mejor abrigarse bien durante esta semana.

Las lluvias desaparecen, con una pequeña excepción

La última semana ha estado marcada, sin ninguna duda, por el temporal que la borrasca 'Claudia' instauró en el país. Durante varios días consecutivos el viento, oleaje y las fuertes lluvias no cesaron en todo el territorio nacional. Hoy, lunes 17 de noviembre, sigue existiendo una probabilidad de precipitación durante la mañana, que se reduce prácticamente a cero a partir de las 12:00 horas.

Esta tendencia se va a alargar durante toda la semana con una sola excepción, la tarde-noche del jueves. Ese día, 20 de noviembre, además de temperaturas mínimas de 0º C y máximas de 9º C, las lluvias podrían volver desde las 12:00 hasta las 00:00 horas. Ya el viernes, las lluvias desaparecerán, con la esperanza de que tarden en volver.

Desplome de las temperaturas

A lo largo de esta semana, Alcalá de Henares, sufrirá una bajada en las temperaturas para las que, si ya no lo habías hecho, habrá que vestirse con la mayor capa de ropa que puedas. Mañana martes, las mínimas bajan hasta cuatro grados, quedándose en 2º C.

El miércoles, por su parte, se mantienen las máximas por encima de los 10º C pero las mínimas se desploman, sufriendo el día más frío de toda la semana. Tanto el miércoles como el sábado, el termómetro podría alcanzar los -1º C. Las mínimas durante el jueves y el viernes serán similares, de 0º C. Serán tres días seguidos donde el frío pasará a ser el protagonista.

Por su parte, las temperaturas máximas también se verán afectadas por la llegada de este frío invernal. Pasarán de 12º C el miércoles a 9º C el jueves, manteniéndose en 8º C tanto viernes como sábado.

Pequeño repunte al final de la semana

Ya será el domingo cuando las temperaturas vivan un pequeño repunte, en cinco grados la máxima y en cuatro la mínima. Los termómetros alcanzarán los 13º C de máxima, mientras que la mínima se quedará en 3º C. Si bien seguirá haciendo frío, no tendrá nada que ver con los días previos.