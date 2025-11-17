Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Cómo afectarán los cortes de Cercanías del 22 al 30 de noviembre? Alcalá de Henares pide un plan urgente

El ayuntamiento reclama a Renfe planificación, información previa y que el refuerzo de transporte sea asumido íntegramente por el Ministerio de Transportes

Cortes en el corredor Azuqueca–Alcalá–Torrejón: el Ayuntamiento exige a Renfe un dispositivo eficaz

Cortes en el corredor Azuqueca–Alcalá–Torrejón: el Ayuntamiento exige a Renfe un dispositivo eficaz

Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha exigido al Ministerio de Transportes, Renfe y Adif "soluciones inmediatas, planificación y medios suficientes" ante los cortes previstos en el servicio de Cercanías en las líneas C2, C7 y C8 entre el 22 y el 30 de noviembre.

Los trabajos afectarán al corredor Azuqueca – Meco – Alcalá de Henares – Torrejón de Ardoz – San Fernando y consisten en la renovación del sistema de bloqueo y señalización ferroviaria. Se trata de uno de los ejes de movilidad diaria más utilizados de la Comunidad de Madrid, especialmente por estudiantes y trabajadores que realizan desplazamientos recurrentes hacia la capital.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reclama "más información para la ciudadanía"

La interrupción del servicio se realizará en tres fases:

  1. Del 22 al 25 de noviembre el corte será total entre Azuqueca y San Fernando.
  2. Del 25 al 28 de noviembre, entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz.
  3. Y del 28 al 30 de noviembre, entre Azuqueca y Alcalá de Henares.

Renfe activará servicios de autobús para sustituir los trenes en los tramos afectados durante los próximos cortes. La concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha advertido de que estas interrupciones "exigen una planificación rigurosa y suficiente, especialmente en horas punta".

Alcañiz recordó que en anteriores incidencias, como el descarrilamiento reciente, la falta de medios generó paradas colapsadas, largas esperas y problemas para llegar a centros de trabajo y universidades. Por ello insiste en que “ese escenario no puede repetirse” y urge a Renfe a garantizar autobuses suficientes, bien señalizados y coordinados desde el primer día.

Desde el ayuntamiento reclaman además información clara y accesible para los vecinos sobre horarios, frecuencias, paradas y personal de apoyo antes de que empiecen los cortes. "La ciudadanía necesita saber con antelación cómo desplazarse; no se puede improvisar", ha subrayado la concejala.

Noticias relacionadas y más

Durante este lunes, el consistorio mantendrá una reunión urgente con responsables del Ministerio, Renfe y Adif para que presenten el plan operativo, aseguren su difusión inmediata y garanticen que el dispositivo alternativo cubrirá realmente la demanda de los viajeros.

¿Cómo afectarán los cortes de Cercanías del 22 al 30 de noviembre? Alcalá de Henares pide un plan urgente

¿Cómo afectarán los cortes de Cercanías del 22 al 30 de noviembre? Alcalá de Henares pide un plan urgente

