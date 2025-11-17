TRANSPORTE
¿Cómo afectarán los cortes de Cercanías del 22 al 30 de noviembre? Alcalá de Henares pide un plan urgente
El ayuntamiento reclama a Renfe planificación, información previa y que el refuerzo de transporte sea asumido íntegramente por el Ministerio de Transportes
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha exigido al Ministerio de Transportes, Renfe y Adif "soluciones inmediatas, planificación y medios suficientes" ante los cortes previstos en el servicio de Cercanías en las líneas C2, C7 y C8 entre el 22 y el 30 de noviembre.
Los trabajos afectarán al corredor Azuqueca – Meco – Alcalá de Henares – Torrejón de Ardoz – San Fernando y consisten en la renovación del sistema de bloqueo y señalización ferroviaria. Se trata de uno de los ejes de movilidad diaria más utilizados de la Comunidad de Madrid, especialmente por estudiantes y trabajadores que realizan desplazamientos recurrentes hacia la capital.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares reclama "más información para la ciudadanía"
La interrupción del servicio se realizará en tres fases:
- Del 22 al 25 de noviembre el corte será total entre Azuqueca y San Fernando.
- Del 25 al 28 de noviembre, entre Azuqueca y Torrejón de Ardoz.
- Y del 28 al 30 de noviembre, entre Azuqueca y Alcalá de Henares.
Renfe activará servicios de autobús para sustituir los trenes en los tramos afectados durante los próximos cortes. La concejala de Urbanismo y Movilidad, Cristina Alcañiz, ha advertido de que estas interrupciones "exigen una planificación rigurosa y suficiente, especialmente en horas punta".
Alcañiz recordó que en anteriores incidencias, como el descarrilamiento reciente, la falta de medios generó paradas colapsadas, largas esperas y problemas para llegar a centros de trabajo y universidades. Por ello insiste en que “ese escenario no puede repetirse” y urge a Renfe a garantizar autobuses suficientes, bien señalizados y coordinados desde el primer día.
Desde el ayuntamiento reclaman además información clara y accesible para los vecinos sobre horarios, frecuencias, paradas y personal de apoyo antes de que empiecen los cortes. "La ciudadanía necesita saber con antelación cómo desplazarse; no se puede improvisar", ha subrayado la concejala.
Durante este lunes, el consistorio mantendrá una reunión urgente con responsables del Ministerio, Renfe y Adif para que presenten el plan operativo, aseguren su difusión inmediata y garanticen que el dispositivo alternativo cubrirá realmente la demanda de los viajeros.
