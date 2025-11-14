La Universidad de Alcalá tiene oficialmente un nuevo Consejo de Estudiantes tras la toma del juramento

El Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) inicia una nueva etapa tras la celebración de elecciones el pasado mes de noviembre. Su nueva presidenta, Marta Díaz, estudiante del máster en Acción Humanitaria Sanitaria, tomó posesión de su cargo junto al resto de su equipo el día de ayer.

Al tiempo que ejerce su profesión de enfermera, Marta ya ha formado parte de anteriores equipos del Consejo de Estudiante, en la etapa más reciente, como Vocal de Derechos Sociales. Ella mismas reconoce que, en ocasiones, es complicado compaginar las tres esferas principales de su vida, "ya que muchas veces llegan a solaparse".

"No podría llevar a cabo todas ellas sin el equipo del Consejo de Estudiantes", añadió Marta. También tiene muy presente en su vida el respaldo de su familia y amigos que muchas veces le asisten y ayudan en todo lo que necesite.

El nuevo organigrama del Consejo

En esta nueva etapa del Consejo, tomarán posesión de sus cargos, junto a ella, los siguientes integrantes: Yolanda Muros, vicepresidenta de política universitaria; Isabel Barquilla, vicepresidenta de organización; Ana Ruiz, directora de comunicación; Imane Khirbek, secretaría; Guillermo Zabalza, tesorero; Sara del Toro, coordinadora de actividades; Joselín Romero, coordinadora de actividades; Sofía Freire, vocal de derechos estudiantiles.

También se suman al consejo: Celia Ruiz Castillo, vocal de derechos sociales; Alejandro Trillo, vocal de calidad; Alberto Cordovilla, vocal de normativa; Clara Falcato, vocal de internacionales; Deian Castillo, vocal de salud y deportes; Ander Ortiz, vocal de redes sociales; Erika Fernández, vocal de contenido audiovisual y diseño; y Milena Angoma, vocal de prensa y web.

Nuevos objetivos para este mandato

Entre los objetivos que se ha marcado el nuevo consejo para este mandato está el de garantizar que en todos los lugares de la universidad se tenga en cuenta la voz y perspectiva del estudiante. Su presidenta cree firmemente que la universidad debe ser un espacio "justo, equitativo e inclusivo" donde el sistema tenga en cuenta todas las realidades posibles, incluyendo las minorías.

La presidente del Consejo, Marta Díaz / Universidad de Alcalá

"Además, quiero buscar la conciliación del estudiantado y conseguir aumentar los espacios de participación y de vida universitaria", añadió Marta. Todos estos planes persiguen el objetivo de que la universidad sea un sitio en el que poder estudiar, así como un espacio en el que poder trabajar en la personalidad de cada uno y en la relación con la sociedad.

Proyectos en mente

Para conseguir estos objetivos, entre los proyectos del nuevo Consejo estaría abrir la Casa del Estudiante "para crear un espacio de cooperación y participación entre el estudiantado". También serviría para darle una oficina propia a cada agrupación que se pueda crear dentro de la universidad. Además, tienen previsto organizar un congreso en el que poder dar a conocer los proyectos de investigación en los que participa activamente el estudiantado.

Fachada de la Universidad de Alcalá / Universidad de Alcalá

Asimismo, seguirán trabajando para garantizar los derechos del estudiantado en los estatutos que están en proceso de aprobación y en el reglamento del paro académico. Su idea es proponer medidas al Rector en las que se tengan en cuenta todas las perspectivas estudiantiles.

Por último, crearán una newsletter en la que se recogerá toda la actividad e información relevante para el estudiantado y donde se podrá compartir información contrastada y verídica. "Es nuestra responsabilidad que todos los proyectos se comuniquen a través de los medios destinados para ellos", concluyó la presidenta.

El estudiantado siempre presente

Durante la promoción de su candidatura a la presidencia del CEUAH, su lema fue 'Somos estudiantes' y más que como presidenta del Consejo, Marta prefiere dirigirse al estudiantado como compañera de estudios. "Comparto algunas de las preocupaciones e intereses que defiendo, porque las he vivido de primera mano e intento interesarme todos los días por asuntos que sean relevantes para el estudiantado".

Para cerrar su discurso, Marta hizo hincapié en las ganas del Consejo de hacer de la Universidad de Alcalá un espacio en el que todo el estudiantado reciba docencia de calidad y cuente con facilidades para acceder al espacio de educación superior y "poder eliminar las barreras por las que actualmente se ve afectado".